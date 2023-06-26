طعنه بالمقص| أقوال زوجة عامل أنهى حياته ترزي بسبب ملابس العيد في أوسيم

استمعت جهات التحقيق لأقوال زوجة عامل قتل على يد ترزي في أوسيم طعنا بمقص بسبب ملابس العيد.

كشفت زوجة المجنى عليه أنها توجهت إلى محل الترزى لاستلام ملابسها، لكنه لم ينته من إنجاز الملابس وعندما عاتبته على التأخير نشبت بينهما مشادة كلامية وقام بسبها وطردها من المحل، بعدها اتصلت بزوجها وأثناء معاتبة زوجها للترزي قام المتهم وآخر بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وطعنه بالمقص ما أسفر عن وفاته فى الحال.

البداية..

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل محل ترزي بقرية برطس بدائرة مركز شرطة أوسيم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة بائع به عدة طعنات وتمنقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان المركز لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.