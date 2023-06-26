حملات تموينية متتالية لضبط العديد من المخالفات في الأسواق بأسوان

قامت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس خالد أبو القاسم ، بالإشتراك مع الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة بتنظيم حملات متتالية لضبط الأسواق حيث أسفرت هذه الحملات عن تحرير ٣٧٥ مخالفة مخابز بلدية متنوعة شملت مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وإنتاج خبز ناقص الوزن ، وتصرف فى الدقيق ، وإثبات مبيعات وهمية ، وتوقف عن الإنتاج وغيرها .

ويأتي ذلك فى إطار الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وبناءاً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمرور على المخابز والمطاحن والأسواق ومحلات الجزارة وكافة الأنشطة التجارية .

حملات تموينية

وأوضح خالد أبو القاسم بأنه فى مجال الأسواق فقد تم تحرير ١٥٨ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار ، كما تم تحرير محاضر لعدم صلاحية المنتجات ، والبيع بأزيد من السعر ، والغش التجارى والمواد البترولية ، وعدم وجود شهادات صحية وغيرها .

وأشار أبو القاسم إلى أنه تم ضبط ٤٩ كيلو جرام لحوم منتهية الصلاحية ، و ١٠٩ كيلو جرام لحوم وكبدة مجهولة المصدر ، وكذا ضبط ٢١٧ كيلو جرام مواد غذائية ولحوم وكبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وأيضاً ضبط ١٩٤ قاروصة سجائر للبيع بأزيد من السعر المقرر ، مع ضبط ٥٤٠ كيلو جرام سكر وأرز مجهول المصدر .

وتابع مدير التموين بأنه تم كذلك ضبط ٦٠ لتر بنزين و ٢ أسطوانة غاز ، و ٨٨٩ كيلو جرام مواد غذائية ولحوم ، وأسماك ودواجن تم إعدامها بمعرفة الطب البيطرى ومفتشى الأغذية ، فضلاً عن ضبط ١٠٢ لتر مشروبات وعصائر تم إعدامها بمعرفه مفتشى الأغذية ، وضبط ١٠ جولات دقيق بلدى مخابز ، وجارى متابعة المرور ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخالقين ، مع تفعيل غرف العمليات للمتابعة خلال أيام أجازة العيد .

جهود

هذا وبناءاً على لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالبدء الفورى فى تنفيذ الحل العاجل للقضاء على مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية المويسات بالبصيلية التابعة لمركز إدفو .

قامت لجنة علمية وهندسية متخصصة برئاسة العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان بجولة ميدانية لتفقد أعمال سحب كميات المياه الجوفية وتحويلها لمحطة المعالجة التى يتم تشغيلها تجريباً ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير منظومة الصرف الصحى وتلبية مطالب أهالينا بقرية المويسات والتى عرضها أعضاء مجلس النواب على المحافظ أمس خلال إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة .