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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي يطرح أغنية أوووه من مسرحية ميمو.. فيديو

أحمد حلمى
أحمد حلمى

طرح الفنان أحمد حلمي أغنية “اوووه” من مسرحيته الجديدة “ميمو”  عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب. 

 مسرحية "ميمو" عرضت بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، على مدار 5 أيام، رفعت خلالها شعار كامل العدد.

أغنية "أووووه" من كلمات مصطفى حدوتة، ومن توزيع وألحان كولبيكس، وإنتاج كرافت ميديا، بالتعاون مع شركة نجومي ميديا المسؤولة عن الحملة الدعائية للمسرحية.

مسرحية ميمو أحمد حلمى 

وروج أحمد حلمي عن أغنيته الجديدة من مسرحية ميمو، التي تحمل اسم أوووه، وذلك من خلال نشره بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق: أغنية أوووه من مسرحية ميمو قريبا.

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ويحقق الفنان أحمد حلمي، نجاحًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية بـ مسرحية ميمو؛ حيث عرضت لأول مرة في الرياض منذ عدة أشهر، وتفاعل معها الكثير من جمهور الرياض، وطلب المستشار تركي آل الشيخ من أحمد حلمي وصناع المسرحية إعادة عرضها مرة أخرى في جدة، على مسرح بنش مارك.

أحمد حلمي

والجدير بالذكر أن الفنان أحمد حلمي اختتم عرض مسرحية ميمو مؤخرًا في مدينة أبها، التي عرضت على مدار 3 أيام في بالمملكة العربية السعودية، والتي رفعت خلالها شعار كامل العدد، لتستكمل النجاح الذي سبق أن حققته في الرياض وجدة.

أحمد حلمى الفنان أحمد حلمى المستشار تركي آل الشيخ المملكة العربية السعودية مسرحية ميمو

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