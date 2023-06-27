"ضد الرصاص".. رنج روفر تحصل على تصفيح مميز من INKAS |صور

استطاعت رنج روفر، أن تقدم العديد من السيارات الرياضية القوية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث تضم حزمة من وسائل التحكم عالية الأداء، تمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب القدرات الفنية والعديد من انظمة التحكم ووسائل دعم قائد المركبة.

رنج روفر تحصل على تصفيح مميز من INKAS

"ضد الرصاص" .. رنج روفر تحصل على تصفيح مميز من INKAS

ويبدو أن شركة INKAS ارادات أن تبهر محبي سيارات رنج روفر، بعد أن اضافت لمساتها الساحرة لاحدث اصدارات 2023، والتي تضمنت حزمة مميزة من التصفيح، شملت اطارات جديدة مفرغة من الهواء، وتعزيزات من البولي كربونات، بالاضافة إلى تقنية تداخل الابواب المدرعة، والتي تعزز من قدرات الحماية ومن تسلل الطلقات النارية.

رنج روفر تحصل على تصفيح مميز من INKAS

وحصلت السيارة رنج روفر المعدلة من INKAS، زجاج باليستي من الدرجة العسكرية، كما يمكن تدريع حجرة المحرك، بالاضافة إلى حماية أنبوب العادم، وتعزيز المركبة بنظام إخماد الحريق في فتحة المحرك، إلى جانب فتحة للهروب من السقف.

رنج روفر تحصل على تصفيح مميز من INKAS

وتضم السيارة رنج روفر صاحبة تعديلات INKAS، نظام ترشيح الأكسجين، وصافرات انذار، مع كاميرا للرؤية الليلية، واضاءة قوية بتقنية LED LIGHT، ويذكر أن اول سيارة معدلة "ضد الرصاص" من رنج روفر تأتي باللقب Autobiography، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي مكون من 8 نقلات، ومحرك مقدم من BMW سعة 4400 سي سي تيربو تيربو، مكون من 8 اسطوانات.

رنج روفر تحصل على تصفيح مميز من INKAS

وتمتعت السيارة رنج روفر المعدلة بطلاء خارجي مميز، مع جنوط رياضية باللون الاسود اللامع، حيث تعطي السيارة طابع مهيب، بالاضافة إلى استخدام الكثير من التجهيزات الداخلية سواء كانت بشكل قياسي أو تتضمن لمسات INKAS.