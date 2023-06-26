خبير تربوي: الاختلاط بين الولد والبنت في المدرسة يظهر عنفا متضاعفا

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أن جميع الدول الإسلامية والعربية فصلت بين الأولاد والبنات في المرحلة الإعدادية والثانوية، مشيرا إلى أنها بداية مرحلة المراهقة والتي لها أشكال مختلفة ووجود العاطفة والميل الشديد بين الولد والبنت بدون سيطرة.

وأشار "شحاتة"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، إلى أن "الشلة" تتكون في هذه الفترة، وصعب السيطرة على فصل دراسي به اختلاط بين الولاد والبنات، ويظهر عنف متضاعف حال اختلاط الولد والبنت في فصل واحد، منوهًا بأنه الولد والبنت عند الوصول لمرحلة النضج يجب أن يكون الفصل.

بنحط النار جنب الكبريت

وتابع: "الاختلاط يعني أننا "بنحط النار جنب الكبريت"، مؤكدًا أن 90% من المدارس الحكومية بها فصل بين الولاد والبنات، والسيطرة وإدارة الصف بينهم صعب جدًا، مشددًا على تخوفه من الاختلاط بين الولد والبنت في مراحلة الإعدادي والثانوي.