عضو بـ التنسيقية : عدم الاختلاط في التعليم الأزهري فجوة كبيرة

أكد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن عدم الاختلاط في التعليم الأزهري فجوة كبيرة، منوهًا بأن الاختلاط يقلل من كره الفتيات أو أشكال مختلفة من هذا القبيل.

وعبر النائب علاء عصام، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، عن تعجبه من عدم وجود نشاط فني وثقافي وموسيقي في المدارس والكليات في التعليم الأزهري.

مشيرا إلى أنه لا يوجد فرق غنائية أو مسرحية بـ كليات التعليم الأزهري بشكل يحتذى به، معقبًا: "المدارس بيستحرموا يغنوا الأغاني العاطفية".

طلب إحاطة لوزارة التعاون الدولي

وأوضح علاء عصام، أنه ناقش مع الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف فكرة إحياء برنامج بعثات العلوم الإنسانية لاسترجاع نماذج رفاعة الطهطاوي، مشددًا على أنه تقدم بطلب إحاطة ووافقت عليه وزارة التعاون الدولي، وأكدت على توفير منح بالمجان في الكثير من العلوم الأساسية.