ثورة 30 يونيو.. مبدعون صورا لقطات حية للحراك الشعبي

ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الدخول فى نفق مظلم لم يكن أحد يعلم مداه وتعد تصحيح مسار لأنها شهدت نهاية جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن تولت الحكم عقب ثورة 25 يناير وتظل ثورة 30 يونيو مصدر إلهام للجميع بما فى ذلك المبدعين والنجوم الذى حرص عدد منهم تصوير مشاهد حية وتقديمها فى أعمال فنية منها المخرج مروان حامد الذى قدم الفيلم الوثائقى "قرار شعب" وكما قام المخرج مجدى أحمد على بتصوير مشاهد حية من ثورة 30 يونيو وقدمت الشئون المعنوية أيضا عددا من الأفلام الوثائقية القصيرة النى تم تصويرها عن ثورة 30 يونيو ونستعرض فى التقرير التالى ابرز هذه المبدعين والنجوم الذين صوروا لقطات حية من هذا المشهد التاريخى.

فيلم قرار شعب

صور المخرج مروان حامد فيلم القرار والذى تضمن عددا من اللقطات الحية من ثورة 30 يونيو وقام المخرج بالتصوير فى عدد من محافظات مصر و أبرز فيلم "القرار"، قصة صمود الشعب المصري في وجه الإخوان، وإسقاطهم في 30 يونيو 2013، بعد عام حالك السواد عانى المصريون خلاله كل أنواع الاضطهاد ومحاولات الجماعة المتكررة إعلاء شأن عناصرها على حساب حقوق المصريين.

فيلم "القرار" فضح ممارسات الجماعة الإرهابية الوحشية وتنكيلها بـ معارضيها عقب سيطرتها على مقاليد الحكم في البلاد 30 يونيو 2012، موثقا ذلك بـ شهادات حية من أصحاب تلك الوقائع وعلى لسان مواطنين عاديين وكتاب وصحفيين ومفكرين.

ووثق "القرار" محاولات الجماعة الإرهابية السيطرة على كل مقاليد الأمور، ضمن مخططاتهم للتمكين وأخونة الدولة، وكذلك السيطرة على المساجد والنقابات المهنية والجامعات وغيرها من المؤسسات الحيوية.

مجدى أحمد على

كشف المخرج مجدى أحمد على عن تصويره عدد من اللقطات الحية من 30 يونيو أثناء تواجده فى اعتصام وزارة الثقافة والخروج إلى ميدان التحرير وذلك فى لقاء له ببرنامج مع الاعلامى محمد الباز وكشف مجدى أنه صور عدد من المشاهد كنواة أو بذرة لفيلم، لكنه لم يكمله، لأن الأحداث قد سبقته، وأوضح قائلا : كنت أسأل نفسى كثيرًا: "هل أنا مصوراتى؟" لأننى كنت داخل القصة ولست خارجها، وكنا ننشئ منصة داخل ميدان التحرير ونأتى بعلى الحجار ونعرض أشعار صلاح جاهين وغناء عزة بلبع، وكنا نغنى فى الميدان على ناصية قصر النيل.

ونشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، 15 فيلما قصيرا، تمثل "بروموهات" لما حدث فى ثورة 30 يونيو وما بعدها، حيث حرصت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، فى توثيق كافة الأحداث والتحديات والإنجازات التى قامت فى ثورة الشعب المصرى بـ30 يونيو 2013، وحجم العمل المبذول فى 4 سنوات.