عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مش هتتفرج على النت تاني| المتهم بإدارة موقعي "إيجي بيست" و"موفيز لاند": "سرقت 2530 فيلما"

صدى البلد

كشفت جهات التحقيق، عن اعترافات المتهم بإدارة المواقع الإلكترونية المقرصنة، والتي تشمل إيجي بيست وموفيز لاند، حيث أقر بأنه مالك ومدير المواقع، وأكد ارتكابه المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادي.

 

سرق 2530 فيلماً عربياً وأجنبياً

وأضاف المتهم خلال الاعترافات، بأنه سرق 2530 فيلماً عربياً وأجنبياً ومسرحيات مقرصنة، وكانت محملة على سيرفرات مملوكة له عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به، وتشمل 900 فيلم عربي و1600 فيلم أجنبي و30 مسرحية عربية، وحقق متوسط مشاهدات 13 ملياراً و500 مليون مشاهدة.

يجدر الإشارة إلى أن هذه المخالفات القانونية تعتبر جريمة، وبموجبها يتم محاسبة المتهمين على أفعالهم.
 

المواقع الإلكترونية إيجي بيست موفيز لاند المخالفات القانونية الربح المادي محتوى مسروق ومقرصن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

أحمد حسن يعلن المبلغ المقدم من شيفيلد يونايتد الإنجليزي لضم مصطفى محمد.. مفاجأة

نجيب ساويرس يكشف حالة عادل إمام| ويؤكد: أنا أهلاوي.. وهذه حقيقة ترشحي لرئاسة النادي

العثور على جثته بعد اختفائها 5 أشهر.. لغز مجهول في وفاة نجم شهير

موضوعات متعلقة

بطولة بيومي فؤاد ومي كساب| القصة الكاملة لتجاوزات فيلم “سنة أولى خطف”.. وإحالة العاملين للتحقيق

ابتكار جديد وبشرى لأصحاب الوزن الزائد| نظام غذائي "عكسي" يساعد على فقد 5 كجم أسبوعياً

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

يمتلك 1.6 مليار دولار في عمر الـ 28| تعرف على أصغر ملياردير عصامي في العالم

هل تتذكرون غواصة البحث عن تايتنك؟| أنباء عن تجسس أمريكا وعلمها المسبق بانفجارها.. تفاصيل

كارثة في نمرة خمسة| شاهد.. لحظات الهروب من عقار الإسكندرية المنكوب.. كاميرا مراقبة ترصد الحادث

حكاية طيار ورحلة حج خطفت قلوب المصريين| كابتن مصر للطيران يكشف كيف خطط لمفاجأة والدته؟!

سلمى الشيمي “كعب داير”| محاكمة جديدة لعارضة أزياء الفراعنة المثيرة للجدل بتهمة خدش الحياء.. إيه الحكاية؟!

ترشيحاتنا

حشيش ومستلزمات طبية.. ضبط محاولتي تهريب في مطار القاهرة| صور

لا مفر من الركود .. بيان عاجل لرئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن الاقتصاد

فاجنر لا تزال موجودة.. زيلينسكي يكشف الوضع الميداني في شمال أوكرانيا

بسبب أزمة خطيرة.. روسيا تحذر أوكرانيا والغرب من تأخير التسوية السلمية للصراع

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

الزراعة: بعثة الأطباء البيطريين المصريين تبدأ الكشف على الأضاحي في مجازر منى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تاكل براحتك.. طرق طبيعية تمنع آلام القولون

بين السما والأرض.. فيديو مروع لقفز خروف من الطابق الخامس| شاهد

أكلة مميزة في عيد الأضحى.. طريقة عمل الطحال بالصلصة

فوائد لن تتوقعها لتناول الممبار .. التخسيس وتقوية المناعة أهمها

فيديو

أحمد فهمى: مستر إكس مرهق.. وانتظرونى في سفاح الجيزة

هنا الزاهد: أشعر بالأمان مع أحمد فهمى.. تفاصيل بالفيديو

حرق المصحف في السويد.. محاولة جديدة لاستفزاز المسلمين بالعالم

محمد منير يخضع لعملية جراحية.. ورضا البحراوي يثير الجدل بسبب عدد زوجاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ