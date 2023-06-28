مش هتتفرج على النت تاني| المتهم بإدارة موقعي "إيجي بيست" و"موفيز لاند": "سرقت 2530 فيلما"

كشفت جهات التحقيق، عن اعترافات المتهم بإدارة المواقع الإلكترونية المقرصنة، والتي تشمل إيجي بيست وموفيز لاند، حيث أقر بأنه مالك ومدير المواقع، وأكد ارتكابه المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادي.





سرق 2530 فيلماً عربياً وأجنبياً

وأضاف المتهم خلال الاعترافات، بأنه سرق 2530 فيلماً عربياً وأجنبياً ومسرحيات مقرصنة، وكانت محملة على سيرفرات مملوكة له عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به، وتشمل 900 فيلم عربي و1600 فيلم أجنبي و30 مسرحية عربية، وحقق متوسط مشاهدات 13 ملياراً و500 مليون مشاهدة.

يجدر الإشارة إلى أن هذه المخالفات القانونية تعتبر جريمة، وبموجبها يتم محاسبة المتهمين على أفعالهم.

