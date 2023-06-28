الناتو: جاهزون للدفاع عن أنفسنا في مواجهة روسيا أو بيلاروس

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، أن الناتو جاهز للدفاع عن نفسه في مواجهة روسيا أو بيلاروس.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أوضح ستولتنبرج أنه لا ينبغي الاستهانة بقوة الجيش الروسي في أعقاب تمرد قوات مجموعة فاجنر في نهاية الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن الناتو زاد من استعداده لمواجهة روسيا في الأيام الأخيرة، مؤكدًا أن الحلف قد يقرر زيادة تعزيز قوته وجاهزيته لمواجهة روسيا وحليفتها بيلاروس عندما يلتقي قادة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و 12 يوليو.

وتابع ستولتنبرج "لذلك، لا يوجد سوء تفاهم ولا مجال لسوء الفهم في موسكو أو مينسك حول قدرتنا على الدفاع عن حلفائنا ضد أي تهديد محتمل".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسودا إن الدول المجاورة ستواجه خطرًا متزايدًا إذا نشرت مجموعة فاجنر "القتلة المتسلسلين" في بيلاروس.

وأوضح ستولتنبرج أنه لا يزال من المبكر استخلاص أي استنتاجات بشأن ما قد يفعله زعيم فاجنر يفجيني بريجوزين وبعض قواته أو ما إذا كان سينتهي بهم الأمر جميعًا في بيلاروس.