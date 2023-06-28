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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدية لـ جوارديولا من آثار أبو سمبل خلال زيارة المعبد| تعرف عليها

هدية تذكارية لـ جوارديولا
هدية تذكارية لـ جوارديولا من أثار أبو سمبل خلال زيارة المعبد

قدم الأثرى أحمد مسعود والأثريون بمنطقة آثار أبوسمبل هدية تذكارية للمدرب الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى، وذلك على هامش زيارته لمعبد أبوسمبل أقصى جنوب أسوان فى ختام جولته السياحية بمصر.

وكانت الهدية التذكارية، عبارة عن ماكيت لمعبد أبوسمبل  مصنوع داخل ورش وزارة الآثار، وهو ما لقى إعجاب المدرب الإسبانى، وقدم شكره للأثريين بأبوسمبل على حسن الاستقبال والضيافة، وعلى الوقت الذى قضاه فى جولته السياحية بالمعبد خاصة ومصر عامة.

 

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 جوارديولا

واختتم الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى، زيارته لمصر، بجولة سياحية فى معبد أبوسمبل، برفقة أسرته، ثم غادر بعدها عبر طائرة خاصة إلى برشلونة بأسبانيا مباشرة من مطار أبوسمبل الدولى.

وزار المدرب الإسبانى وأسرته، معبد أبوسمبل أقصى جنوب محافظة أسوان، وأحد أكبر المعابد الأثرية بمصر، وكان فى استقباله بقاعة كبار الزوار، الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، ووفد من منطقة آثار أبوسمبل، وقدموا شرحا تفصيلا لجوارديولا وأفراد أسرته الذين تنقلوا بين أرجاء المعبد على متن سيارات "الجولف كار"، واستمعوا لشرح حول تاريخ الحضارة المصرية القديمة وتاريخ وقصة إنشاء معبدى أبوسمبل "المعبد الكبير للملك رمسيس ومعبد زوجته نفارتارى"، بالإضافة إلى ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس.

ووصل الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى، وأفراد أسرته، إلى مصر يوم الجمعة الماضية، فى زيارة للمناطق الأثرية والسياحية بمحافظتى الأقصر وأسوان، فى جولة استغرقت 5 أيام، زار خلالها العديد من المواقع الأثرية متنقلا بواسطة مركب نيلى "دهبية" ليغادر بعدها إلى برشلونة مباشرة باستخدام طائرة خاصة أقلعت من مطار أبوسمبل الدولى.

وزار جوارديولا وأفراد أسرته منطقة السلسلة شرق الأثرية بمحافظة أسوان، وكان فى استقبالهم الأثرى مصطفى بدوى، مدير موقع جبل السلسلة الأثرى، وذلك بناءًُ على تعليمات الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتوجيهات الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والدكتور شاذلى على عبد العظيم، مدير آثار أسوان، باستقبال الضيف وحسن الزيارة.

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مناطق أثرية

وبعد أن استمع مدرب نادى مانشستر سيتى وأسرته، لشرح وافٍ عن المنطقة الأثرية فى أقصى جنوب، غادر جوارديولا المكان برفقة أسرته ليستكمل برنامجه السياحى بكوم أمبو وأسوان، وذلك عبر رحلة نيلية "دهبية" من الأقصر لأسوان.

واستهل بيب جوارديولا، جولاته السياحية فى محافظة أسوان، أمس الأول الاثنين، برفقة أفراد أسرته الأربعة، قادما من الأقصر عبر رحلة نيلية بمركب "دهبية"، بزيارة منطقة الكاب الأثرية، برفقة أسرته، ضمن جولة للمعالم السياحية والأثرية بمصر.

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