عائد 22‎%‎ | أعلى 4 شهادات ادخارية في البنوك الحكومية.. مرتفعة وثابتة

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن شهادة الادخار الجديدة صاحبة العائد المرتفع، لأن شهادات الادخار الوعاء الادخاري الأكثر انتشارًا في بنوك القطاع المصرفي، حيث شهد القطاع المصرفي الفترة الأخيرة طرح مجموعة من الشهادات ذات العائد المرتفع، ونرصد في السطور التالية أعلى شهادات ادخار في 4 بنوك.

شهادات البنوك

البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية، وتكون مدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، ونوع العائد ثابت طوال فترة الشهادة، ويكون العائد 19% شهريًا، كما يوفر البنك الأهلي الشهادة البلاتينية التي يكون عائدها متدرج، والمدة أيضًا 3 سنوات والحد الأدنى ألف جنيه للشراء ومضاعفاتها، والعائد 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة.

بنك مصر

ويتيح بنك مصر نفس شهادات البنك الأهلي المصري، ولكن بأسماء مختلفة فالأولى ذات العائد الثابت يطلق عليها "القمة"، والثانية المتدرجة "ابن مصر".

بنك التنمية الصناعية

يتميز بنك التنمية الصناعية بتقديم شهادة بعائد مدفوع مقدمًا، يطلق عليها اسم "اختيارك" إذ أن يكون 39.14%، والحد الأدنى للشراء مبلغ 50 ألف جنيه بالمرة الأولى وبعد ذلك زيادتها بمضاعفات 5 آلاف جنيه ودون حد أقصى.

بنك التعمير والإسكان

ومن أعلى الشهادات في البنوك الحكومية أيضًا، بنك التعمير والإسكان، الذي يوفر الشهادة الثلاثية مدة 3 سنوات والعائد يكون ثابت خلال فترة الشهادة سواء 18.5% شهريًا أو 20% سنويًا، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.

شهادات ادخار

لماذا طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 25%؟

وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية إن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات بعائد مرتفع يصل إلى 25% يهدف إلى تشجيع المواطنين على التنازل عن الدولار.

وأضاف أن طرح هذه الشهادات أيضا يهدف إلى تعويض المدخرين عن معدلات التضخم المتوقع أن ترتفع أكثر خلال الشهور الثلاثة المقبلة، إلى جانب أن آجال شهادات الادخار ذات العائد 18% قاربت على الانتهاء وبالتالي يهدف من هذه الشهادات تجديد هذه المدخرات بفائدة أعلى.