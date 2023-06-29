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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: مصر تطورت تكنولوجيًا خلال الـ 10 سنوات الماضية بشكل سريع.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تقدم الدول يقاس بالتقدم التكنولوجي الذي تمتلكه، لأن جميع اتجاهات الحياة في الوقت الحالي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا.

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وأضاف "أسامة مصطفى" خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن ما قامت به مصر في تطور مجال التكنولوجيا في السنوات الماضية الأخيرة قامت به الدول الأخرى في 50 عاما، مشيراً إلى أن مصر تطورت تكنولوجيا خلال الـ 10 سنوات الماضية بشكل سريع.

وتابع أسامة مصطفى، أن الدولة المصرية بدأت بتطوير مجال التكنولوجيا من بداية تحسين البنية التحتية وتحسين خدمة الإنترنت وتوصيل كابلات جديدة من أجل ربط جميع الأجهزة الحكومية ببعضها البعض في جميع المحافظات.

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