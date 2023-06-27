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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نظام تكنولوجي جديد يساعد الحكومات في رصد المخاطر قبل وصولها إلى الحدود| تفاصيل

نظام تكنولوجي جديد
نظام تكنولوجي جديد لكشف هوية المسافرين

كشفت سيتا، المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، الستار عن حلول متطورة من أنظمة التحقق والتحليل الذكية والتي توفر الركيزة الأساسية للإدارة الديناميكية والمتكاملة للحدود، وعلى نحو يساعد الحكومات على تحديد المخاطر وإدارتها قبل وقت طويل من وصولها إلى الحدود البرية والبحرية والجوية.

تواجه الحكومات اليوم تحديات كبيرة تتمثل في تحقيق التوازن بين فوائد نمو السفر الدولي الذي يقترب من مستويات ما قبل الجائحة، إلى جانب زيادة المخاطر الأمنية والصحية. كما أن التحدي الأكبر يتمثل في الحصول على المعلومات الصحيحة قبل السفر لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن من يمكنه عبور الحدود قبل أن يشكلوا تهديداً.

وتستخدم أنظمة سيتا للتحقق والتحليل أحدث نُهج تقييم المخاطر المتطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت الازم لإنجاز تحليل استراتيجي للمخاطر ومعرفة وضع الظروف التشغيلية عبر مصادر البيانات المتعددة، وتوفير معلومات قيمة تساعد على اتخاذ القرارات المستنيرة قبل وصول الأشخاص من أصحاب المخاطر العالية إلى البلاد.

صُمم نظام سيتا للتحقق والتحليل بالاستناد إلى منهجية تتألف من أربع مراحل هي: جمع المعلومات، والتحقق، والتحليل، والتنفيذ، والتي تظهر مباشرة على الأنظمة التشغيلية الخاصة بالعملاء الحكوميين. كما جرى تطوير هذه المنهجية باعتبار أن عملية جمع المعلومات والتحقق منها يجب أن تكون قابلة للتنفيذ بشكل آني، في حين تكون عمليات الخطوط الأمامية قادرة على الإبلاغ عن النتائج وتحسين جودة البيانات وتحديث مصادر المعلومات لتعزيز مستويات الدقة بشكل أفضل في العمليات المستقبلية.

قال جيريمي سبرينجال، نائب الرئيس لحلول سيتا على الحدود: "إن أحد أهم الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 هو مدى أهمية امتلاك الهيئات الحدودية للأدوات الصحيحة التي تساعد في إعادة ضبط السياسات لمواجهة المخاطر المتغيرة باستمرار، والتي تتغير في بعض الأحيان بشكل يومي، وفي أحيان أخرى كل ساعة. وبالتالي تحتاج الجهات الحكومية إلى التمتع بمستوى أكبر من المرونة والتحكم. وهذا ما تعمل سيتا على توفيره من خلال نظام التحقق والتحليل الذكي، الذي يعزز من إمكانات الجهات المعنية لإجراء عمليات التقييم مسبقاً لدعم قدرات الحكومات على تقليل المخاطر بشكل مسبق وقبل وصولها إلى الحدود في أسرع وقت".

ويمكن للهيئات الحدودية من خلال نظام التحقيق والتحليل الذكي من سيتا إعادة ضبط القواعد والملفات التعريفية لدمج معلومات جديدة والاستجابة بشكل فعال للمخاطر الجديدة والمتغيرة باستمرار. ويمكن للحكومات الآن رصد التهديدات ومعالجتها بسرعة أكبر، ومعالجة بيانات وطلبات المسافرين في الوقت الآني وبشكل أكثر كفاءة.

 

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