60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
بالصور

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
آية التيجي

قال الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، إن التعلق المرضي بشخص معين قد يحول العلاقة العاطفية من مصدر حب وسعادة إلى ضغط نفسي ومعاناة مستمرة.

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

وشدد احمد أمين في تصريح خاص لموقع “ صدى البلد” الإخباري، على ضرورة التفرقة بين الحب الصحي والتعلق المرضي غير المتوازن.

وأوضح “أمين”، أن التعلق شعور طبيعي يمر به معظم الناس، لكن خطورته تبدأ عندما يتحول إلى اعتماد كامل على الطرف الآخر، ما يضع الشخص تحت ضغط نفسي دائم ويؤثر على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية.

وأضاف خبير العلاقات الإنسانية، أن هناك عدة خطوات عملية يمكن أن تساعد أي شخص على حماية نفسه من التعلق المرضي والمبالغ فيه، من أبرزها:

ـ أخذ وقت لنفسك: 

الابتعاد لفترة قصيرة عن الطرف الآخر يمنح مساحة من الراحة النفسية والتفكير المنطقي.

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

ـ التعبير عن المشاعر: 

سواء بالفضفضة مع صديق مقرب، أو كتابة اليوميات، أو حضور جلسات دعم نفسي.

ـ التركيز على الحياة الشخصية: 

عبر الاهتمام بالعمل، الدراسة، الهوايات والعلاقات الاجتماعية الأخرى.

ـ إدراك قيمة الذات: 

فحب النفس يمنح العلاقات العاطفية توازنًا صحيًا ويمنع الشعور بالنقص.

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

ـ وضع حدود صحية: 

لأن أي علاقة ناجحة تحتاج إلى توازن بين العطاء والحفاظ على الراحة النفسية.

ـ التمييز بين الحب والتعلق:

حيث إن الحب الصحي يمنح السعادة، بينما التعلق المرضي والمبالغ فيه يسبب القلق والخوف.

وأكد الدكتور أحمد أمين أن الحب الحقيقي يبدأ من الداخل، موضحًا أن الشخص الذي يقدر نفسه أولًا سيكون أكثر قدرة على الدخول في علاقة صحية قائمة على المودة والاحترام، بعيدًا عن التعلق المرضي.

