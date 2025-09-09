لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

قال الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، إن التعلق المرضي بشخص معين قد يحول العلاقة العاطفية من مصدر حب وسعادة إلى ضغط نفسي ومعاناة مستمرة.

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

وشدد احمد أمين في تصريح خاص لموقع “ صدى البلد” الإخباري، على ضرورة التفرقة بين الحب الصحي والتعلق المرضي غير المتوازن.

وأوضح “أمين”، أن التعلق شعور طبيعي يمر به معظم الناس، لكن خطورته تبدأ عندما يتحول إلى اعتماد كامل على الطرف الآخر، ما يضع الشخص تحت ضغط نفسي دائم ويؤثر على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية.

وأضاف خبير العلاقات الإنسانية، أن هناك عدة خطوات عملية يمكن أن تساعد أي شخص على حماية نفسه من التعلق المرضي والمبالغ فيه، من أبرزها:

ـ أخذ وقت لنفسك:

الابتعاد لفترة قصيرة عن الطرف الآخر يمنح مساحة من الراحة النفسية والتفكير المنطقي.

ـ التعبير عن المشاعر:

سواء بالفضفضة مع صديق مقرب، أو كتابة اليوميات، أو حضور جلسات دعم نفسي.

ـ التركيز على الحياة الشخصية:

عبر الاهتمام بالعمل، الدراسة، الهوايات والعلاقات الاجتماعية الأخرى.

ـ إدراك قيمة الذات:

فحب النفس يمنح العلاقات العاطفية توازنًا صحيًا ويمنع الشعور بالنقص.

ـ وضع حدود صحية:

لأن أي علاقة ناجحة تحتاج إلى توازن بين العطاء والحفاظ على الراحة النفسية.

ـ التمييز بين الحب والتعلق:

حيث إن الحب الصحي يمنح السعادة، بينما التعلق المرضي والمبالغ فيه يسبب القلق والخوف.

وأكد الدكتور أحمد أمين أن الحب الحقيقي يبدأ من الداخل، موضحًا أن الشخص الذي يقدر نفسه أولًا سيكون أكثر قدرة على الدخول في علاقة صحية قائمة على المودة والاحترام، بعيدًا عن التعلق المرضي.