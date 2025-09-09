قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل
ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يوضح
مدير الوكالة الدولية للطاقة: دور مصر وإشراف الرئيس السيسي وراء نجاح الاتفاق مع إيران
مفتي الجمهورية يدين العدوان الصهيوني الغاشم على قطر
مرأة ومنوعات

طريقة عمل سلطة العدس البني والذرة

العدس
العدس

يعد العدس البني من أغنى مصادر البروتين النباتي كما أنه يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات المهمة لصحة الجسم مثل فيتامين ب كما أن الذرة من أبرز الأطعمة التي تعزز الشعور بالسعادة وعند دمجهما معا تصبح الوجبة غنية وشهية جدا .

نعرض لكم طريقة عمل سلطة العدس والذرة من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سلطة العدس 

عدس مسلوق

زيت زيتون

 دبس رمان

ملح

 فلفل أسود

 ليمون

 سماق

خل

 فلفل ألوان

 بقدونس

 ذرة حلوة

طريقة عمل سلطة العدس بالذرة الحلوة

في طاسة ع نار هادئة شوحي الطماطم في زيت الزيتون مع  السماق و الملح و الفلفل الاسود  و الليمون.

ضيفي الفلفل الالوان والبقدونس  و دبس الرمان و الخل والعدس و الذرة الحلوة وقلبيهم جيدا.

ضعي مكونات السلطة في طبق مناسب وقدميهم بجوار الوجبات او كوجبة خفيفة مستقلة.

العدس سلطة طريقة عمل سلطة طريقة عمل سلطة العدس سلطة العدس بالذرة

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الشاي الاخضر

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

تامر فرج

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

