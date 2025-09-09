طريقة عمل سلطة العدس البني والذرة

يعد العدس البني من أغنى مصادر البروتين النباتي كما أنه يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات المهمة لصحة الجسم مثل فيتامين ب كما أن الذرة من أبرز الأطعمة التي تعزز الشعور بالسعادة وعند دمجهما معا تصبح الوجبة غنية وشهية جدا .

نعرض لكم طريقة عمل سلطة العدس والذرة من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سلطة العدس

عدس مسلوق

زيت زيتون

دبس رمان

ملح

فلفل أسود

ليمون

سماق

خل

فلفل ألوان

بقدونس

ذرة حلوة

طريقة عمل سلطة العدس بالذرة الحلوة

في طاسة ع نار هادئة شوحي الطماطم في زيت الزيتون مع السماق و الملح و الفلفل الاسود و الليمون.

ضيفي الفلفل الالوان والبقدونس و دبس الرمان و الخل والعدس و الذرة الحلوة وقلبيهم جيدا.

ضعي مكونات السلطة في طبق مناسب وقدميهم بجوار الوجبات او كوجبة خفيفة مستقلة.