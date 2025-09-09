طريقة عمل شاورما الفراخ السورية في مطبخك… بخلطة الشيف نادية السيد السرية

لمحبي الشاورما السوري، لم يعد الحصول على الطعم السوري الأصيل حكرًا على المطاعم، بمكونات متوفرة في كل منزل، وبمذاق كل.

وقدمت الشيف نادية السيد طريقة سهلة وسريعة لتحضير ساندويتش شاورما الفراخ السوري، مع تتبيلة غنية تمنح الدجاج طعمًا شهيًا ورائحة لا تُقاوم.

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري

المكونات الأساسية:

شرائح صدور دجاج رفيعة

1 كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

نصف كوب زيت زيتون

توابل متنوعة (قد تتضمّن: بابريكا، كمون، فلفل أبيض، ثوم بودرة، ملح)

طريقة التحضير :

ـ تتبيل الدجاج: قلّبي شرائح الدجاج في زيت الزيتون والتوابل، وتأكدي من تغطية كل القطع جيدًا.

ـ الطهي: شوحي الدجاج على درجة حرارة عالية حتى يصبح ذهبيًا وينضج تمامًا، إما في مقلاة أو على شواية.

ـ تقديم الشاورما داخل خبز الصنفورة أو الخبز السوري مع إضافة الثومية، كما يمكن إضافة خيار مخلل أو شرائح طماطم لزيادة النكهة.

ـ وفي نسخة أخرى من الوصفة، يمكن تغميس الدجاج في خليط من الكرسبي فيجيتار والنشا والملح، ثم قليه أو شويه للحصول على قوام مقرمش من الخارج وطري من الداخل.