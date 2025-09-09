قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

قسم الفن

شهدت الحلقة الرابعة من حكاية "الوكيل"، ضمن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، أحداثا مشوقة ودرامية قوية، حيث استُكملت البداية الصادمة من الحلقة الثالثة بعد مقتل "زوزة" (بسنت النبراوي) على يد زوجها "جلال" (محمد طعيمة) عن طريق الخطأ، ليظهر الأخير في مشهد مؤثر وهو غير مصدق لما حدث ويحاول الحديث معها رغم جثتها الملقاة على الأرض.

في خط درامي آخر، يواصل "منشاوي" (أحمد فهيم) تحركاته عبر إقناع "ودر" (أميرة الشريف) بالهدوء ومغادرة مصر بمساعدة "الوكيل" (مراد مكرم) الذي يطمئنها على مستقبلها خارج البلاد. في المقابل، يتبنى المحامي "يحيى" (محسن محيي الدين) خطة جديدة لمواجهة الوكالة المشبوهة، عبر استغلال منصات التواصل نفسها، من خلال بث مباشر على "تيك توك" يهدف لاستفزاز العقل المدبر وكشفه.

الحلقة لم تخلُ من لحظات إنسانية مؤثرة، إذ جلس الشيخ "سالم" (أحمد عثمان) باكيًا أمام المرآة، معترفًا لنفسه بالنفاق والتدليس، ومؤكدًا أنه "اشترى الدنيا وخسر آخرته"، قبل أن يذهب للصلاة طالبًا المغفرة.

الأحداث تأخذ منحى أكثر إثارة مع ظهور علامات الشك عند "نورا" (نورا عبد الرحمن)، بعدما اكتشفت أن بعض القضايا التي شاركت في الترويج لها عبر "تيك توك" كانت مفبركة لتشويه أبرياء، أبرزها رجل الأعمال الراحل "علي درويش"، لتعود باكية إلى والدها الذي يُفاجأ الجمهور بأنه المحامي "يحيى"، ليكشف سرًا صادمًا يربط بين خطوط الصراع.

التصعيد يستمر مع تهديدات "الوكيل" الذي يقرر اختراق حسابات "يحيى" وتشويهه باتهامات باطلة، فيما يحاول "منتصر" (يوسف وهبي) استقطاب "نورا" للظهور معه ضد والدها من دون أن يعرف صلة القرابة بينهما. أما "جلال" (محمد طعيمة) فيقرر الاتصال بالمحامي كاشفًا امتلاكه معلومات خطيرة عن مكان الوكالة، لكن الاتصال ينقطع فجأة بسبب تهكير الحساب.

وتنتهي الحلقة بمشهد صادم جديد بعد ظهور "جابر جبر" (تامر فرج) في بث مباشر يتحدث عن أحداث شغب متوقعة في مباراة قمة، ليتفاجأ أثناء البث بإصابة ابنه "حمزة" ونقله للمستشفى، ما يترك المشاهدين في ذروة التشويق بانتظار الحلقة الأخيرة.

