وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بلاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، بعد اقترابهم من التأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم، عقب التعادل الإيجابي مع منتخب بوركينا فاسو في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "4 أغسطس" بمدينة واغادوغو .

وثمن وزير الرياضة دور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، مؤكدًا أن جهود الاتحاد في تهيئة الأجواء وتوفير المناخ المناسب كان لها أثر كبير في تمكين الجهاز الفني واللاعبين من تقديم مستويات مميزة خلال مشوار التصفيات الإفريقية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما تحقق من نتائج في التصفيات الإفريقي جاء ثمرة روح الإصرار والعزيمة لدى لاعبي المنتخب، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على دعم ومساندة المنتخب الوطني في مختلف المنافسات القارية والدولية لرفع اسم مصر عاليًا وان مصر في الجمهورية الجديدة بدعم القيادة السياسية قد حققت الوصول الي كأس العالم مرتين في عام ٢٠١٨ والثانية تفصلنا نقطة للتأهل الرسمي امام منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو وهو ما يؤكد علي ضمان صعود مصر لكأس العالم 2026 .

أوضح وزير الشباب والرياضة أن المنتخب بات على بعد خطوة واحدة واحدة من التأهل للمرة الرابعة في تاريخه، حيث يحتاج فقط إلى نقطتين لحسم بطاقة الصعود، مشددًا على أن الجماهير المصرية تظل العامل الأهم في مؤازرة المنتخب لتحقيق الإنجازات.

ويذكر أن المنتخب الوطني سبق له المشاركة في نهائيات كأس العالم أعوام 1934، 1990، و2018 وخطوة تفصلنا عن الصعود لكأس العالم للمرة الرابعة.