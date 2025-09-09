الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى

أكد عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، أن نتنياهو لا يهتم بوقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين في قطاع غزة .

وقال عوض الله في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”: "ترامب يستطيع أن يفرض قرارات على إسرائيل بشأن غزة لكنه لا يفعل ذلك ".

وتابع: "إسرائيل تستمر في إجرامها ضد الشعب الفلسطيني بل تتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى مثلما فعلت في قطر اليوم".

وأكمل عمر عوض الله: "إسرائيل لا تهتم بوقف إطلاق النار في غزة والهدف الرئيسي لنتنياهو استمرار حرب الإجرام ضد الفلسطينيين لتنفيذ برنامجه بإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره ".

ولفت عوض الله: "نتنياهو يسعى لتخريب المنطقة وتدميرها ويسعى لإشعال المنطقة كي يبقى في مركز الاهتمام العالمي ويستمر في عمله السياسي".