نتنياهو: أوعزت للأجهزة الأمنية بالأمس بعد هجومي غزة والقدس باغتيال قيادات حماس

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه أوعز للأجهزة الأمنية بالأمس بعد هجومي غزة والقدس باغتيال قيادات حماس، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال نتنياهو: “سنواصل الحرب وسنعمل على لتعزيز أمن إسرائيل”.

وأضاف نتنياهو: “ظهر اليوم توفرت فرصة عملياتية خاصة لتنفيذ عملية الاغتيال ونفذناها”.

وتابع نتنياهو:" نتحمل كامل المسؤولية عن استهداف قادة حماس في قطر".

وفي وقت سابق، أفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم عن وقوع انفجارات عنيفة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تكتم رسمي من القيادة الإسرائيلية في الساعات الأولى.

ونقلت القناة 13 العبرية أنباء أولية عن "انفجارات مجهولة المصدر في الدوحة"، مشيرة إلى أن حالة من "الصمت المطلق تسود أروقة قمة القيادة الإسرائيلية" دون توضيحات.