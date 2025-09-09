قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
أخبار العالم

مكتب نتنياهو: اسرائيل خططت ونفذت عملية قطر دون تدخل من أطراف خارجية

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا أن الضربة الجوية التي استهدفت قيادات حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة كانت "عملية إسرائيلية مستقلة تمامًا"، مؤكدة أن إسرائيل بادرت بها، نفّذتها، وتتحمّل كامل المسؤولية عنها.

وجاء في البيان الرسمي الصادر مساء الثلاثاء أن العملية "بادرت بها إسرائيل، ونفذتها، وتتحمل مسؤوليتها الكاملة"، في إشارة واضحة إلى تخطيط وتنفيذ العملية دون تدخل من أطراف خارجية.

وتأتي تصريحات مكتب نتنياهو في سياق المواجهات الدائرة مع "حماس" ومحادثات وقف إطلاق النار المدعومة أمريكيًا، والتي كانت تُعقد في الدوحة حين وقوع الضربة التي أسفرت عن دوي انفجارات ورؤية أعمدة دخان في سماء العاصمة القطرية، حسب رويترز.

وقد وصف مراقبون الخطوة بأنها تصعيد غير مسبوق يطاول أرض دولة عربية لعبت دور الوسيط في محادثات التفاوض، ما يرفع سقف التوتر في المنطقة. 

وتكررت تصريحات الدوحة بالإدانة، ووصفت الهجوم بأنه "جبان" واعتداء صارخ على السيادة والأعراف الدولية وفقا لموقع اكسيوس الاستخباراتي الأمريكي.

من جهتها، أشارت وسائل إعلام دولية إلى أن الهجوم استهدف اجتماعًا ضم أبرز قيادات "حماس"، بينهم خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي، وقيادات بارزة أخرى تسعى لوقف إطلاق النار في غزة 

اسرائيل قطر الدوحة حماس

