مكتب نتنياهو: استهداف قادة حماس في الدوحة عملية إسرائيلية مستقلة تماما

أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عملية استهداف قادة حماس في الدوحة هي عملية إسرائيلية مستقلة تماما، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة في عملية الدوحة.

وفي وقت سابق، أفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم عن وقوع انفجارات عنيفة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تكتم رسمي من القيادة الإسرائيلية في الساعات الأولى.

ونقلت القناة 13 العبرية أنباء أولية عن "انفجارات مجهولة المصدر في الدوحة"، مشيرة إلى أن حالة من "الصمت المطلق تسود أروقة قمة القيادة الإسرائيلية" دون توضيحات.