مكتب نتنياهو: اسرائيل خططت ونفذت عملية قطر دون تدخل من أطراف خارجية
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
أخبار العالم

وسائل إعلام قطرية: استشهاد نجل رئيس حركة حماس ومدير مكتبه في الهجوم على الدوحة

القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم الإثنين، باستشهاد نجل رئيس حركة حماس، خليل الحية، إلى جانب مدير مكتبه، وذلك جراء هجوم إسرائيلي استهدف موقعًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وأفادت وسائل إعلام محلية قطرية مساء اليوم الثلاثاء، بنجاة وفد الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسه عدد من قيادات حركة حماس، من محاولة اغتيال استهدفتهم في العاصمة القطرية الدوحة، وصفت بأنها "هجوم إسرائيلي دقيق".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي، أن "دولة قطر تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة"، معتبرة أن "هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكًا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".

وأضاف البيان أن "الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة"، مشددًا على أن "التحقيقات جارية على أعلى مستوى وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها".

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية مسبقا بنيتها تنفيذ ضربة ضد مكتب حركة حماس في الدوحة، ضمن ما وصفته بـ"عملية نوعية دقيقة".

كما نقلت القناة 12 العبرية أن الهجوم كان يستهدف بشكل مباشر القادة البارزين في حماس، ومن بينهم خالد مشعل، وخليل الحية، وزاهر جبارين، الذين يقيمون في قطر منذ سنوات، ويعتبرون من أبرز قادة الصف السياسي للحركة في الخارج.

وبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية متعددة، وقعت انفجارات عنيفة مساء اليوم في عدد من أحياء الدوحة، وسط تعتيم إسرائيلي رسمي خلال الساعات الأولى، قبل أن تتوالى التصريحات من القنوات العبرية التي نقلت عن "مصدر أمني رفيع" تأكيده بأن "إسرائيل تقف خلف العملية التي استهدفت مكتبا تابعا لحماس في الدوحة".

وفي تطور لافت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا مسؤوليته عن العملية، موضحًا أنها "نفذت بدقة ضد مواقع لقيادة حماس في قطر"، وذكر بالاسم القياديين خليل الحية وزاهر جبارين كأهداف رئيسية.

إلى ذلك، أثارت القناة 12 تساؤلات حول "دور محتمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنسيق العملية مع إسرائيل"، معتبرة أن "العملية قد تحمل أبعادًا استخباراتية شبيهة بما جرى سابقًا في عمليات استهداف إيرانية".

من جهتها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال أن "إسرائيل تتابع عن كثب نتائج العملية"، بينما أشارت القناة 14 إلى أن "الضربة استهدفت اجتماعا مغلقا لوفد حماس أثناء مناقشة المقترح الأمريكي الأخير للتهدئة".

وزير الإسكان
الاجهاض
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
تسلا
