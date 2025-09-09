قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ما جرى مجرد بداية| نتنياهو يهدد سكان غزة بعملية برية واسعة.. وخبير يوضح

تطورات الوضع في غزة اليوم
تطورات الوضع في غزة اليوم
ياسمين القصاص

في تصعيد جديد في قطاع غزة، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلسلة من التصريحات التحذيرية التي تعكس توجها نحو توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية. 

وفي خطاب شديد اللهجة، وجه نتنياهو تحذيرا مباشرا لسكان غزة، مطالبا إياهم بمغادرة المدينة، تمهيدا لما وصفه بـ"العملية الرئيسية المكثفة".

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنذر بتصعيد خطير، إذ يبدو أنه يحاول تصدير أزماته الداخلية إلى دول الجوار، وفي مقدمتها مصر.

 وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك تنسيق أو تواطؤ بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يجري في غزة، ما يعقد فرص التهدئة.

وأشار فهمي، إلى أن يظل الحل الأنسب هو وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى مسار المفاوضات كخيار وحيد لتجنب المزيد من التصعيد وسفك الدماء.

وتابع: "تواجه مصر تحديات كبيرة في جهودها لـ إعادة إعمار غزة، حيث تعمل على تدريب قوات الشرطة الفلسطينية بهدف دعم وتمكين السلطة الفلسطينية على الأرض، كما يعد موقف الدول العربية باعتزاز، لدعمها الجاد والمشرف لمسار حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام العادل والدائم".

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سكان غزة بمغادرتها فورا، مؤكدا أن ما قام به الجيش الإسرائيلي حتى الآن في المدينة ليس إلا تمهيدا لمرحلة عسكرية أكثر عنفا.

وفي كلمة ألقاها من داخل غرفة عمليات سلاح الجو الإسرائيلي، قال نتنياهو: "لقد وعدتكم قبل أيام قليلة بأننا سنسقط أبراج الإرهاب في غزة، وهذا بالضبط ما نقوم به حاليا. 

وخلال اليومين الأخيرين، تم تدمير 50 برجا من هذا النوع، بفضل سلاح الجو الذي نفذ المهمة بنجاح".

وأضاف: "ما يحدث الآن لا يمثل سوى البداية. إنها مقدمة للعملية العسكرية الرئيسية، وهي مناورة برية واسعة النطاق تستعد لها قواتنا حاليا، حيث تتجمع على مشارف مدينة غزة تمهيدا للدخول إليها".

وفي تصعيد خطير ضد السكان المدنيين، توجه نتنياهو برسالة مباشرة إلى أهالي غزة قائلا: "أنتهز هذه الفرصة لأخاطبكم بشكل واضح: لقد شاهدتم ما يحدث، وقد تم تحذيركم مرارا.. غادروا المكان على الفور، فهذا هو الوقت المناسب للرحيل".

ولم تقتصر تهديدات نتنياهو على غزة فقط، بل امتدت لتشمل الضفة الغربية أيضا، حيث قال: "لقد نجحنا في القضاء على أوكار الإرهاب في ثلاثة مخيمات للاجئين بالضفة الغربية، وقد وجهت أوامري للقوات الأمنية بمواصلة العمليات في مواقع أخرى يعتقد أنها تأوي عناصر إرهابية".

والجدير بالذكر، أن تعكس تصريحات نتنياهو اتجاها نحو تصعيد ميداني غير مسبوق في قطاع غزة، في ظل تجاهل كامل للتحذيرات الدولية والمخاوف من كارثة إنسانية وشيكة.

بينما تتجمع القوات الإسرائيلية على حدود المدينة، يبقى مصير المدنيين معلقا وسط غياب أي بوادر لوقف إطلاق النار أو العودة إلى مسار سياسي يحقن الدماء.

غزة سكان غزة تهجير سكان غزة الاحتلال فلسطين الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

مريم عامر منيب وخطيبها الراحل عمرو ستين

كل حاجة فى حياتي .. مريم عامر منيب تنعى خطيبها عمرو ستين بكلمات مؤثرة

الفنانة هاله صدقي

تكريم هالة صدقي فى مهرجان بردية السينمائى .. اليوم

ياسمين سمير

ياسمين سمير تحصد شهادة تقدير في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

بالصور

وزير الإسكان يفتتح محطة صرف صحي خليل العزازي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

بيتكرر ومش عارفة ليه .. اعرفي أخطر أسباب الإجهاض

الاجهاض
الاجهاض
الاجهاض

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد