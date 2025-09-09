الخارجية الفلسطينية: أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل جريمة خطيرة وتجاوز صارخ

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مدينة غزة بالكامل، وما يرافقها من قصف متواصل للأبراج والمباني السكنية تحت ذرائع واهية، تمثل جريمة خطيرة وتجاوزا صارخا لكل الخطوط الحمراء.



وقالت الوزارة - في بيان، اليوم /الثلاثاء/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إن هذه الممارسات تعمّق معاناة المدنيين عبر تعريضهم لمجازر ودمار واسع وتجويع ونزوح قسري، وتضعهم أمام خيارين لا إنسانيين، هما الموت أو التهجير، في ظل غياب أي مكان آمن داخل القطاع المحاصر.



وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والدول والأطراف كافة باستغلال ما تبقى من فرصة لإنقاذ المدنيين وحمايتهم، وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، واستبدال عنجهية القوة بقوة القانون الدولي الإنساني والدبلوماسية الخلّاقة لفرض إرادة السلام الدولية.