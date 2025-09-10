قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر
استنفار عسكري غير مسبوق.. إنذار عاجل بعد اختراق الطائرات الروسية سماء بولندا
مدرب منتخب مصر: لا نتعرّض للتربص من المصريين.. ولكن الانتقاد لابد أن يكون إيجابيًا
اجتماع عاجل .. الجزائر تتحرّك في مجلس الأمن بعد الغارة الإسرائيلية على الدوحة
حسين الشحات على أعتاب الرحيل.. عرض ليبي جديد بانتظار قرار الأهلي
نبيل معلول يتحدّث عن تأهل تونس للمونديال.. ويكشف الفارق بين «ساسي» و«بن رمضان»
بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025
في عيد الفلاح .. نواب يُشيدون بجهود الدولة ويدعون لمبادرات تكنولوجية تخدم المزارعين
الحسنات يذهبن السيئات .. ما كفارة المعاصي الكثيرة غير الاستغفار؟
بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد
وزير الخارجية : غطرسة القوة لن تحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار
برعاية الرئيس السيسي.. اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الذرية يفتح مرحلة جديدة في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

في عيد الفلاح .. نواب يُشيدون بجهود الدولة ويدعون لمبادرات تكنولوجية تخدم المزارعين

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

تحتفل مصر في التاسع من سبتمبر من كل عام بعيد الفلاح، تخليدًا لذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، واستمرارًا لتقدير عطاء الفلاح المصري الذي يمثل ركيزة أساسية في التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن عيد الفلاح الذي يوافق التاسع من سبتمبر كل عام يمثل مناسبة وطنية عظيمة لتقدير جهود الفلاح المصري، الذي يعد العمود الفقري للتنمية الزراعية، والشريك الأول في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.

وقال "الشوربجي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": إن الدولة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بالقطاع الزراعي، من خلال التوسع في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتطبيق معايير الجودة العالمية بما يضمن مطابقة الصادرات للمواصفات المطلوبة، وهو ما انعكس على تضاعف حجم الصادرات الزراعية التي بلغت نحو 7 ملايين طن حتى الآن، بزيادة 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

توفير مستلزمات الإنتاج

وأضاف عضو لجنة الزراعة أن الفلاح هو الأساس في هذه الطفرة، مؤكدًا أن دعمه بالتدريب والتمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج يظل شرطًا رئيسيًا للحفاظ على استدامة الإنجازات، وتحقيق خطة الدولة في الوصول بالصادرات الزراعية إلى 10 ملايين طن خلال عامين فقط، وهو ما يسهم في سد الفجوة الدولارية وتعزيز الاقتصاد القومي.

تطوير صناعات زراعية

وشدد الشوربجي على أن مصر تملك فرصًا كبيرة لتطوير صناعات زراعية واعدة مثل الزبيب والكتان، موضحًا أن الصناعة المحلية قادرة على المنافسة عالميًا إذا توافرت لها البنية الأساسية والدعم اللوجستي الكافي.
ودعا إلى تحسين مناخ الاستثمار الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وطالب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا، بتوسيع مزايا كارت الفلاح، وتوفير تطبيقات إلكترونية ووسائل تكنولوجية حديثة تساعد الفلاح المصري في تعزيز إنتاجيته، وذلك بمناسبة عيد الفلاح الذي تحتفل به مصر اليوم.

وقال توفيق في تصريحاته: "في التاسع من سبتمبر من كل عام، تحتفل مصر بعيد الفلاح، في إحياء لذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر 1952".

وأضاف: "ونحن نفكر اليوم في الأدوات والوسائل التي تعيد الزراعة المصرية إلى الصدارة، ويستعيد بها الفلاح المصري أمجاده حين كانت الأرض هي السند والمدد، ومصدر قوت المصريين الأساسي، لا بد من العمل على دمج الوسائل التكنولوجية في صميم العمل اليومي للفلاح، بداية من شبكات الري المتطورة بما تحققه من سهولة وترشيد في استهلاك مياه الري، وحتى وسائل الذكاء الاصطناعي في محاربة الآفات، والتجارب كثيرة من حولنا في دول عربية شقيقة".

مبادرة شاملة لتوسيع مزايا كارت الفلاح

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "نحتاج أيضًا من شركات التكنولوجيا في مصر، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات الحكومية ذات الصلة، أن تطرح مبادرة شاملة لتوسيع مزايا كارت الفلاح، بحيث تتضمن باقات إنترنت، وإطلاق تطبيقات إلكترونية تخدم بنود العمل اليومي للفلاح؛ من أول زراعة المحصول المناسب للأرض، ورعايته، ومقاومة الآفات، واختيار الأسمدة والمبيدات المناسبة، وصولًا إلى الترويج في الأسواق المحلية أو التصديرية".

وختم حديثه قائلًا: "علينا إحياء عيد الفلاح بما يليق بعصر الذكاء الاصطناعي، وبما يليق بطموح القيادة المصرية للمصريين جميعًا بأن يحققوا أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المتاحة، حتى نساهم، كلٌّ في موقعه، في دفع اقتصادنا الوطني، وبلدنا الحبيب إلى الأمام".

قانون الإصلاح الزراعي الإصلاح الزراعي الفلاح المصري التنمية الزراعية لجنة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

مهيب عبد الهادي

بسبب فلوس الصفقة.. مهيب عبد الهادي: شكوي جديدة ضد الزمالك من نادي خوان ألفينا السابق

الزمالك

أين هم من المنتخب؟.. محمد صلاح: لاعبو الزمالك أصبحوا درجة تانية

ترشيحاتنا

محافظ المنيا يفتتح المعرض

يضم 40 عارضاً و30 جناحاً .. محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلاً مدارس 2025» بتخفيضات تصل لـ 30%

رعاية بورسعيد الصحية تعلن رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة بورفؤاد بزيادة ٦ أسرة

زيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة ببورفؤاد إلى 104 أسِرّة | صور

عميد كلية الاداب ببني سويف

بقرار جمهوري.. عزة جوهري عميدا لكلية الآداب بجامعة بني سويف

بالصور

ليه دايمًا بنقع في العلاقات الغلط؟.. اعرف السر والأسباب وإزاي تتجنبه

أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط
أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط
أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط

الكورتيزول هرمون التوتر الخفي.. اكتشف كيف يُدمــّـر صحتك بصمت؟

أعراض ارتفاع الكورتيزول
أعراض ارتفاع الكورتيزول
أعراض ارتفاع الكورتيزول

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد