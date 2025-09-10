قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الحسنات يذهبن السيئات .. ما كفارة المعاصي الكثيرة غير الاستغفار؟

إيمان طلعت

كفارة المعاصي المتكاثرة غير الاستغفار ؟.. قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك قاعدة تقول إن الحسنات تذهبن السيئات، فعليك أن تفعل كل خير، أن تتصدق، وأن تطعم مسكيناً، وأن تقرأ القرآن، وأن تقضي حاجات الناس، إلى جانب الاستغفار وذكر الله.

واستشهدت بقوله تعالى (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذكرى لِلذَّاكِرِينَ).

وتابع: كل ما يحصل لك ثواب منه به ستدفع السيئات، والله غفور رحيم .

هل الطاعات تكفر كبائر الذنوب؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطاعات لا تكفر الكبائر ولكنها تكفر فقط صغائر الذنوب .

وأضاف "ممدوح" أن تكفير الكبائر وحقوق الناس يكون بالتوبة المخصوصة وإعادة حقوق الناس لأصحابها وتنقية النفس من مظالم الناس.

هل الصدقات تمحو الذنوب

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصدقات الجارية تمحو الذنوب لقوله تعالى {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}.

وأضاف "ممدوح"، أن الصدقة الجارية لا تكفى عن كفارة اليمين، فكفارة اليمين لابد أدائها بنفسها، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين فإن لم تستطع فتصوم 3 أيام .

كيف يتجنب العبد فعل المعصية؟

ونبه عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على العبد أن يعلم قبح المعصية وكيف انها تبعده عن الله تبارك وتعالى، مُشيرًا الى انه عند ارتكاب العبد للمعصية يخاف ويخجل إذا رأه أحدًا من البشر فلماذا لم يخجل من الله وهو مُطلع عليه سرًا وعلانية؟ ولماذا جعل الله أهون الناظرين اليه؟.

وأفاد "عويضة" خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أن أحد العلماء يقولون "إذا دعتك نفسك الى فعل معصية فتذكر نظر الله إليك فإن لم تتذكر نظر الله فتذكر نظر الناس اليك فإن لم تتذكر نظر الناس تذكر مروءتك فإن لم ترجعك المرؤة ولا نظر الناس ولا نظر الله اليك فاعلم أنك انقلبت وقتها حيوانًا" فلذلك لابد على العبد أن يُذكر نفسه أن نظر الله إليه رادع على معصيته.

