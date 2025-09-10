مدرب منتخب مصر: لا نتعرّض للتربص من المصريين.. ولكن الانتقاد لابد أن يكون إيجابيًا

تحدّث محمد عبد الواحد، المدرب العام لمنتخب مصر، عن تعادل الفراعنة مع نظيره منتخب بوركينا فاسو بدون أهداف، ضمن تصفيات كأس العالم.

وقال عبد الواحد، في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو مع الإعلامية سهام صالح على قناة أون: "حققنا ما أردناه من مباراة بوركينا فاسو، رغم أن حالة الطقس لم تكن في أفضل حال. كانت المباراة بالنسبة لنا تحدياً خاصاً بسبب ارتباطها بتصفيات كأس العالم".

وأضاف: "نسير بشكل مميز في التصفيات، ومنتخب بوركينا فاسو يمتلك لاعبين على أعلى مستوى. الهدف الذي سُجِّل كان من تسلل، لكن في النهاية التعادل يُعتبر بطعم الفوز. ولم يتبقَّ سوى خطوة صغيرة على التأهل. لاعبو بوركينا فاسو أشادوا بأداء لاعبينا، والتعادل ليس في صالحهم. ومع ذلك، لم نتأهل رسمياً بعد، فما زالت أمامنا مباراتان مهمتان".

وتابع: "لم ندخل المباراة من أجل التعادل، فلكل مواجهة ظروفها. لم نكن محظوظين أمام بوركينا فاسو بسبب حالة الطقس. وما الفائدة في فتح الملعب وتلقي الأهداف لنخسر في النهاية؟ ماذا كان سيحدث وقتها؟".

واختتم قائلاً: "لم نشعر بأي تربص من أحد، فجهاز المنتخب بالكامل مصري ويحظى بدعم الجميع. هناك انتقادات، لكن الانتقادات السلبية غير مقبولة. نحن لا ننظر إليها، ونواصل تقديم مستوى جيد مع المنتخب حتى الآن".