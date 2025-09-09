خبير علاقات دولية: مصر هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني وقدمت 70% من المساعدات لقطاع غزة

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر هى الداعم الأول للشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أن مصر قدمت أكثر من 70% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال أحمد سيد أحمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن إسرائيل تهدف إلى تدمير ما تبقى من قطاع غزة، وذلك ضمن المخطط والسعي نحو تهجير الفلسطينيين.

وتابع خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذا التصعيد الإسرائيلى يهدف أيضًا إلى إفشال أى جهود للوساطة، خاصة تلك التى تبذلها مصر وقطر، بدعم أمريكى، للعودة إلى المفاوضات.

وأشار إلى أن دعوة جيش الاحتلال الإسرائيلى سكان شمال قطاع غزة إلى الإخلاء الفورى والتوجه جنوبا، يأتى ضمن عدة أسباب، أبرزها تدمير ما تبقى من القطاع وجعله مكانًا غير قابل للعيش، وهو ما يخدم هدف التهجير القسرى.