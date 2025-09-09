المكتب الإعلامي بغزة: أهالي المدينة يرفضون النزوح رغم تصاعد العدوان

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن أكثر من 1.2 مليون مواطن لا يزالون في مدينة غزة والمناطق الشمالية من القطاع، بالرغم من استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي والضغوط المتواصلة للنزوح باتجاه الجنوب.

وأوضح المكتب، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأهالي يرفضون مغادرة منازلهم وأحيائهم، متمسكين بحقهم في البقاء والصمود على أرضهم، رغم ما وصفه بـ"السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تفريغ القطاع من سكانه عبر التهجير القسري".

تحذيرات من كارثة إنسانية

وحذر المكتب الإعلامي من أن الاستمرار في استهداف مناطق شمال غزة المكتظة بالسكان، وسط غياب ممرات آمنة ونقص شديد في الإمدادات، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.