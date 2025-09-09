قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: إعداد خريجين مؤهلين بمهارات عالية تلبي متطلبات سوق العمل
إسبانيا تعاقب الاحتلال .. ممنوع دخول بن جفير وسموتريش
الرئيس السيسي يصدر قانونا بالترخيص لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«غزة في القلب».. مصر تُسيّر قافلة بـ2800 طن مساعدات رغم نيران الاحتلال

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها قطاع غزة منذ تصعيد العدوان الإسرائيلي، تتواصل الجهود المصرية لتقديم الدعم الإغاثي والطبي العاجل لأهالي القطاع، في صورةٍ تجسّد ثبات الموقف المصري وعمق العلاقة مع الشعب الفلسطيني، رغم التعقيدات الأمنية والميدانية المتفاقمة.

وأطلقت مصر، ممثلةً في الهلال الأحمر المصري، قافلة "زاد العزة" رقم 33، محمّلةً بـ2800 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود، لتؤكد من جديد أن غزة لم تُترك وحدها، وأن الضمير الإنساني المصري حاضرٌ دائمًا في أحلك الظروف.

الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ33 إلى غزة

أعلن الهلال الأحمر المصري، اليوم الثلاثاء، انطلاق الفوج الرابع من القافلة رقم 33 تحت شعار "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، محمّلةً بمساعدات إنسانية عاجلة، في اتجاه جنوب قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، الذي أصبح المنفذ الوحيد لإدخال الإغاثة بعد تدمير الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو 2024.

وتضم القافلة:

2300 طن من السلال الغذائية والدقيق.

450 طنًا من المستلزمات الطبية والإغاثية.

160 طنًا من المواد البترولية.

ويجري تفويج الشاحنات بإشراف مباشر من الهلال الأحمر المصري، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وهيئات الأمم المتحدة العاملة في غزة.

 الوضع الصحي ينهار.. ونداء استغاثة من غزة

في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، وصف محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، الوضع الصحي بأنه "كارثي وعلى شفا الانهيار الكامل"، مشيرًا إلى أن:

المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال الجرحى.

نقص حاد في الأدوية، حتى الشاش والمسكنات بدأت تنفد.

انتشار الأمراض الناتجة عن التلوث ونقص المياه.

قصف استهدف مراكز صحية ومناطق نزوح.

وتابع: "لا توجد طواقم كافية، ولا حتى سيارات إسعاف، نضطر لنقل الجرحى بوسائل بدائية قد تهدد حياتهم.. فرق الإنقاذ تعمل بإمكانيات متواضعة وتحت النار".

وطالب بسرعة إدخال الأدوية، حليب الأطفال، مواد التعقيم، والمستلزمات المخبرية لتجنب انهيار شامل في النظام الصحي.

 القوافل لا تتوقف رغم القصف والانفجارات

من معبر رفح، نقل مراسل "إكسترا نيوز"، محمد عادل، مشاهد حية لانطلاق القافلة، مؤكدًا أن: "الفوج الرابع من القافلة يمر تباعًا وسط أجواء توتر أمني، بينما تُسمع أصوات الانفجارات بوضوح من داخل غزة".

وأشار إلى أن القوافل السابقة:

شملت أكثر من 100 شاحنة.

حملت وقودًا، وأدوية، ومواد إيواء، وسلال غذائية.

أُرسلت مياه شرب، وحليب أطفال، ومستلزمات شخصية.

يجري تفويجها على مدار الساعة.

وتواصل مصر عبر هذه القوافل الربط الفعلي بين القول والفعل، مقدمةً مساعدات تواكب حجم المأساة، رغم المخاطر الأمنية.

 كرم أبو سالم: الشريان الإنساني الأخير

بدوره، أوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح، زياد قاسم، أن كرم أبو سالم بات المنفذ الوحيد المتبقي لنقل المساعدات إلى غزة، بعد أن دمّر الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما عطّل حركة الإغاثة عبره.

وأكد أن القوافل تتضمن:

مواد غذائية جافة (أرز، مكرونة، بقوليات).

مواد إيواء (بطاطين، خيام).

أدوات نظافة وعناية شخصية.

مستلزمات طبية طارئة.

وقال إن قوائم الشحنات تُحدّث باستمرار وفق الأولويات الميدانية داخل القطاع، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر المصري هو الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بإدخال هذه المساعدات.

ل أوضاع إنسانية كارثية تصعيد العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطيني الهلال الأحمر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

ترشيحاتنا

مرسوم كانوب

الكشف عن نسخة جديدة وكاملة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية

نقابة المحامين

نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن واقعة مقـ.ـتل محامي حلوان

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الشكاوى والطلبات والخدمات بالوزارة

بالصور

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد