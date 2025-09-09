رغم دوي الانفجارات في رفح.. قوافل "زاد العزة" تواصل عبورها إلى غزة بلا توقف

أكد محمد عادل، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، أن الفوج الرابع من القافلة رقم 33 من قوافل "زاد العزة" انطلق صباح اليوم من الجانب المصري باتجاه معبر كرم أبو سالم، الذي يُعد المنفذ الوحيد حاليًا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وأشار عادل إلى أن الشاحنات المحمّلة بالمساعدات تمر تباعًا عبر المعبر، محمّلة بـالدقيق، والطحين، والسلال الغذائية المتنوعة، في مشهد يعكس الإصرار المصري الرسمي والشعبي على مواصلة دعم أهالي غزة، رغم التصعيد الميداني المتواصل.

مئات الشاحنات تحمل الغذاء والدواء والوقود

وأوضح عادل أن القوافل السابقة، والتي تجاوز عدد شاحناتها المئة، شملت إرسال:

وقود للمستشفيات والمرافق الحيوية

مستلزمات طبية طارئة

مواد إيواء مثل البطاطين والخيام

مواد غذائية أساسية تشمل الأرز، المكرونة، البقوليات، الزيت، والسكر

حليب أطفال، ومياه شرب نظيفة

مستلزمات العناية الشخصية مثل المطهرات والصابون والفوط الصحية

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري يُشرف على عمليات التفويج بشكل متواصل، وعلى مدار الساعة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات المتزايدة داخل القطاع.