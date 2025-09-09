زياد قاسم من معبر رفح: قوافل «زاد العزة» تواصل عبورها إلى غزة عبر كرم أبو سالم

أفاد زياد قاسم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح الحدودي، بأن الفوج الرابع من قافلة "زاد العزة" غادر صباح اليوم، الثلاثاء، الأراضي المصرية متجهًا إلى معبر كرم أبو سالم، في طريقه إلى قطاع غزة.

وأوضح قاسم أن معبر كرم أبو سالم أصبح المنفذ الوحيد المتاح لإدخال المساعدات من مصر إلى غزة، بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو 2024، الأمر الذي تسبب في شلل شبه تام لحركة الإغاثة عبر المعبر الأكثر حيوية.

مساعدات غذائية وطبية وإيوائية ضمن القافلة

وتشمل القافلة الجديدة عشرات الشاحنات المحمّلة بأطنان من المواد الغذائية الجافة مثل:

الأرز، والمكرونة، والبقوليات، والدقيق.

كما تضم شحنات من:

المستلزمات الطبية.

مواد العناية الشخصية.

مواد إيوائية أساسية للنازحين داخل القطاع.

ويتم تنظيم هذه القوافل من قبل هيئة الهلال الأحمر المصري، باعتبارها الجهة الرسمية المخوّلة بتنسيق دخول المساعدات إلى غزة، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالات الأمم المتحدة العاملة في القطاع.

إدخال يومي وتحديث مستمر لقوائم الشحن

وأكد زياد قاسم أن عملية إدخال المساعدات تتم بشكل يومي، ويتم تحديث قوائم الشحنات باستمرار، وفقًا للاحتياجات والأولويات الإنسانية داخل غزة.

وتأتي هذه الجهود في ظل أزمة إنسانية خانقة يعيشها قطاع غزة منذ أكثر من 700 يوم من الحصار المتواصل، وهي أزمة ازدادت حدةً بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية، ونزوح عشرات الآلاف من السكان، وارتفاع كبير في معدلات الجوع ونقص الدواء.