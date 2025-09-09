المسيرات الإسرائيلية تطلق النيران لإجبار السكان على الإخلاء الفوري لقطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" في غزة، إن مدينة غزة تشهد تصعيدًا كبيرًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث تستمر قوات الاحتلال في تنفيذ حملات تدمير واسعة تستهدف المناطق الشمالية من القطاع، وصنفت هذه المناطق "مناطق حمراء" وطالبت السكان بالنزوح الفوري نحو المناطق الوسطى والجنوبية، ما يعرض حياة أكثر من مليون فلسطيني لخطر شديد، كما تستمر عمليات القصف المكثف على أحياء الصبرة والزيتون والشيخ رضوان وأبو إسكندر، بالإضافة إلى تدمير واسع طال المنازل والبنية التحتية.

وأضاف جبر، خلال رسالة على الهواء، أنه وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يعاني القطاع الصحي أزمة حادة، مع تهديدات مباشرة بإخلاء مستشفيات رئيسية مثل المعمداني والشفائي، رغم عملهما الجزئي، إلى جانب المستشفيات الميدانية التي تكافح لتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى وسط نقص في المعدات والوقود.

وتواصل الطائرات المسيرة الإسرائيلية قصف المنازل ومناطق النزوح، بهدف دفع السكان إلى مزيد من الإخلاء نحو الجنوب.

وأوضح أنه وفيما يتعلق بحالة المفقودين، أعلن الدفاع المدني عن وجود نحو 25 مواطنًا تحت أنقاض منزل مدمر في مخيم الشاطئ غرب غزة، مع وجود أصوات تدل على وجود ناجين، لكن نقص المعدات الثقيلة والوقود يعرقل عمليات الإنقاذ، ما يضع حياة هؤلاء تحت تهديد مباشر.