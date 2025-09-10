نبيل معلول يتحدّث عن تأهل تونس للمونديال.. ويكشف الفارق بين «ساسي» و«بن رمضان»

أكد نبيل معلول، المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، أن تأهل نسور قرطاج إلى كأس العالم يحمل أهمية كبيرة معنويًا للشعب التونسي وللكرة التونسية، مشيرًا إلى أن المدرب الجديد للمنتخب استطاع أن يفرض بصمته بسرعة.

وفي تصريحات لبرنامج «أوضة اللبس» مع أحمد حسام ميدو على قناة النهار، أشاد معلول بلاعب وسط الأهلي محمد علي بن رمضان، موضحًا أنه يمتلك إمكانيات بدنية وفنية مميزة تجعله من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري المصري هذا الموسم.

وأضاف: "محمد علي من نوعية اللاعبين البوكس تو بوكس، يدخل منطقة الجزاء كثيرًا ويصنع ويسجل الأهداف، وأؤكد أنه سيقدم موسمًا استثنائيًا مع الأهلي.”

وعن المقارنة بينه وبين فرجاني ساسي قال معلول: “لكل لاعب ستايل مختلف، ساسي يمتاز بالربط بين الخطوط وفكر كروي عالي، بينما محمد علي يضيف قوة هجومية من العمق، وأفضل الاعتماد عليهما معًا في خط الوسط.