أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر
استنفار عسكري غير مسبوق.. إنذار عاجل بعد اختراق الطائرات الروسية سماء بولندا
مدرب منتخب مصر: لا نتعرّض للتربص من المصريين.. ولكن الانتقاد لابد أن يكون إيجابيًا
اجتماع عاجل .. الجزائر تتحرّك في مجلس الأمن بعد الغارة الإسرائيلية على الدوحة
حسين الشحات على أعتاب الرحيل.. عرض ليبي جديد بانتظار قرار الأهلي
نبيل معلول يتحدّث عن تأهل تونس للمونديال.. ويكشف الفارق بين «ساسي» و«بن رمضان»
بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025
في عيد الفلاح .. نواب يُشيدون بجهود الدولة ويدعون لمبادرات تكنولوجية تخدم المزارعين
الحسنات يذهبن السيئات .. ما كفارة المعاصي الكثيرة غير الاستغفار؟
بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد
وزير الخارجية : غطرسة القوة لن تحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار
برعاية الرئيس السيسي.. اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الذرية يفتح مرحلة جديدة في المنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نبيل معلول يتحدّث عن تأهل تونس للمونديال.. ويكشف الفارق بين «ساسي» و«بن رمضان»

منتخب تونس
محمد سمير

أكد نبيل معلول، المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، أن تأهل نسور قرطاج إلى كأس العالم يحمل أهمية كبيرة معنويًا للشعب التونسي وللكرة التونسية، مشيرًا إلى أن المدرب الجديد للمنتخب استطاع أن يفرض بصمته بسرعة.

وفي تصريحات لبرنامج «أوضة اللبس» مع أحمد حسام ميدو على قناة النهار، أشاد معلول بلاعب وسط الأهلي محمد علي بن رمضان، موضحًا أنه يمتلك إمكانيات بدنية وفنية مميزة تجعله من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري المصري هذا الموسم.

وأضاف: "محمد علي من نوعية اللاعبين البوكس تو بوكس، يدخل منطقة الجزاء كثيرًا ويصنع ويسجل الأهداف، وأؤكد أنه سيقدم موسمًا استثنائيًا مع الأهلي.”

وعن المقارنة بينه وبين فرجاني ساسي قال معلول: “لكل لاعب ستايل مختلف، ساسي يمتاز بالربط بين الخطوط وفكر كروي عالي، بينما محمد علي يضيف قوة هجومية من العمق، وأفضل الاعتماد عليهما معًا في خط الوسط.

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

بسبب فلوس الصفقة.. مهيب عبد الهادي: شكوي جديدة ضد الزمالك من نادي خوان ألفينا السابق

أين هم من المنتخب؟.. محمد صلاح: لاعبو الزمالك أصبحوا درجة تانية

آبل تعلن عن أكبر قفزة في تاريخ آيفون وتُحدث ثورة في ساعتها الذكية وسماعاتها

تعريف جديد للاحترافية.. iPhone 17 Pro بهيكل ألومنيوم موحد ونظام تبريد ثوري لأداء مستدام

آبل تفاجئ الجميع بهاتف iPhone Air.. أنحف آيفون بتصميم من التيتانيوم وأداء فئة Pro

ليه دايمًا بنقع في العلاقات الغلط؟.. اعرف السر والأسباب وإزاي تتجنبه

أسباب تكرار اختيار الأشخاص الغلط

الكورتيزول هرمون التوتر الخفي.. اكتشف كيف يُدمــّـر صحتك بصمت؟

أعراض ارتفاع الكورتيزول

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

