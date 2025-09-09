قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً عاجلاً لتحسين بيئة العمل داخل مكتبات المدارس وتخفيف الأعباء الإدارية على اخصائيي المكتبات
حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار الحرص على تحسين بيئة العمل داخل مكتبات المدارس وتخفيف الأعباء الإدارية على اخصائيي المكتبات ، خاصة بعد ان تبين ان الأعباء المرتبطة بإعداد السجلات قد تؤثر سلبا على قدرة اخصائيي المكتبات على تقديم خدمات افضل للطلاب من خلال الأنشطة التربوية والمكتبية ، تقرر تقليص عدد سجلات المكتبة المطلوبة ، على أن يكتفى بالسجلات التالية لأهميتها لانتظام سير العمل ماليا وإداريا داخل المكتبة :
- السجل المالي "سجل اليومية"
-سجل الاستعارة
-سجل المترددين على المكتبة
-سجل يضم جميع الأنشطة والفاعليات الخاصة بالمكتبة
-سجل لجنة المكتبة
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي لمديريات التربية والتعليم : أما فيما دون ذلك يجوز إلغائه مع الاخذ في الاعتبار الحفاظ على جودة المتابعة والتنظيم
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر
كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد :
- مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
- عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
- يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026
- موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
- امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
- امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
- إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.
وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.