أستاذ بـ علوم أزهر أسيوط يفوز بجائزة فوزي حماد في تكنولوجيا المواد

حصل الدكتور جمعة عبد الجواد محمد علي، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، على جائزة الأفراد المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تحمل اسم المرحوم الدكتور فوزي حماد، في تخصص علوم وتكنولوجيا المواد.

صرح بذلك الدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، مشيرًا إلى أن الكلية تعد منارة علمية تشع بنور الوسطية والاعتدال في صعيد مصر.

ويعد الدكتور جمعة سند من الكوادر الشابة والواعدة؛ فقد حصل على عديد من الجوائز الدولية ومشروع بحثي ممول من الأكاديمية، وله عديد من البحوث والكتب المنشورة.

كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط حصلت مؤخرًا على تمويل مشروعات بحثية بقيمة 12 مليونًا، كما تم افتتاح عدد من المعامل البحثية المتفردة من خلال مشاريع بحثية مشتركة مع باحثين أجانب من ألمانيا واليابان وروسيا.



كما أن سبعة من أعضاء هيئة التدريس بعلوم بنين أسيوط كانو ضمن 2 % للعلماء الأكثر تأثيرًا في العالم، وتم اختيار ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية مؤخرًا أعضاء في اللجان الوطنية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهم: الدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد الكلية، عضوًا باللجنة الوطنية لعلوم البحار والمصايد للدورة الثانية على التوالي، والدكتور جمعة سند، عضوًا باللجنة الوطنية للمواد، والدكتور عبد العزيز أبو راية، عضوًا باللجنة الوطنية للبلورات.

وتتميز كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط باحتوائها على اكثر من 40 معملًا بحثيًّا متخصصًا في معظم التخصصات العلمية الدقيقة تقدم خدماتها لكل كليات الفرع والإقليم المحيط، كما أنها أول كلية من كليات جامعة الأزهر للوجه القبلي تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.