عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أستاذ بـ علوم أزهر أسيوط يفوز بجائزة فوزي حماد في تكنولوجيا المواد

الدكتور جمعة سند
الدكتور جمعة سند

حصل الدكتور جمعة عبد الجواد محمد علي، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، على جائزة الأفراد المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تحمل اسم المرحوم الدكتور فوزي حماد، في تخصص علوم وتكنولوجيا المواد. 

صرح بذلك الدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، مشيرًا إلى أن الكلية تعد منارة علمية تشع بنور الوسطية والاعتدال في صعيد مصر.

ويعد الدكتور جمعة سند من الكوادر الشابة والواعدة؛ فقد حصل على عديد من الجوائز الدولية ومشروع بحثي ممول من الأكاديمية، وله عديد من البحوث والكتب المنشورة.

كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط حصلت مؤخرًا على تمويل مشروعات بحثية بقيمة 12 مليونًا، كما تم افتتاح عدد من المعامل البحثية المتفردة من خلال مشاريع بحثية مشتركة مع باحثين أجانب من ألمانيا واليابان وروسيا.  


كما أن سبعة من أعضاء هيئة التدريس بعلوم بنين أسيوط كانو ضمن 2 % للعلماء الأكثر تأثيرًا في العالم، وتم اختيار ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية مؤخرًا أعضاء في اللجان الوطنية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهم: الدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد الكلية، عضوًا باللجنة الوطنية لعلوم البحار والمصايد للدورة الثانية على التوالي، والدكتور جمعة سند، عضوًا باللجنة الوطنية للمواد، والدكتور عبد العزيز أبو راية، عضوًا باللجنة الوطنية للبلورات.

وتتميز كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط باحتوائها على اكثر من 40 معملًا بحثيًّا متخصصًا في معظم التخصصات العلمية الدقيقة تقدم خدماتها لكل كليات الفرع والإقليم المحيط،  كما أنها أول كلية من كليات جامعة الأزهر للوجه القبلي تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

إجازات ومرتبات ومجازر مجانية.. قرارات وهدايا الدولة للمواطنين في عيد الأضحى

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

بشائر الخير قبل العيد| التموين: اللحوم تبدأ من 130 جنيها.. وطرح دواجن بتخفيض 30%

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

الأرصاد : نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية تصل لـ 75 %

قريبًا على الدائري| الأتوبيس الترددي يعمل في هذا الموعد.. والميكروباص ممنوع

ترشيحاتنا

مليارات الدولارات قادمة .. 25 شركة أجنبية تغزو الأسواق العالمية من مصر

أعمال يوم التروية| حكم صيامه وسبب تسميته.. 6 سنن يفعلها الحجاج في منى

صيام يوم عرفة .. كل ما تريد معرفته عن فضله

9 سنوات من التمكين.. المجلس القومي يستعرض جهود مصر في ملف تمكين المرأة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

حكم طواف القدوم وشروطه وكيفيته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ