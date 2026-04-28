رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يواصل جولاته لمتابعة امتحانات النقل الثانوي

شهدت لجان امتحانات النقل للمرحلة الثانوية الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، انتظامًا ملحوظًا في سير الامتحانات، وسط أجواء من الهدوء والانضباط، واتباع دقيق لكافة التعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، والاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة، والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة الفروق الفردية.

وواصل الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، جولاته الميدانية لمتابعة سير الامتحانات لصفوف النقل الثانوي بلجنة معهد ناصر الثانوي.

رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات النقل الثانوي.

وحرص على محاورة الطلاب للاطمئنان على مستوى الأسئلة، مشددا على ضرورة انضباط عملية تقدير الدرجات وتحري الدقة لينال كل طالب ما يستحقه، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

وأكد رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية، أن الامتحانات تُعقد وفق الجداول المقررة دون أية معوقات، مع الالتزام بتطبيق الضوابط التي أقرها قطاع المعاهد الأزهرية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف، أنه تم تجهيز اللجان بكافة الإمكانيات اللازمة، مع التشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتكثيف أعمال المتابعة والإشراف لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل.