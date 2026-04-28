محافظات

خيوط الأمل تُحاك في طور سيناء.. تمكين المرأة السيناوية عبر بوابة التدريب المهني

ايمن محمد

شهد أكـرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية التربية وكيل وزارة العمل بجنوب سيناء ، ختام الدورات التدريبية على مهن الأشغال اليدوية والتطريز، إلى جانب دورة التفصيل والخياطة، وذلك بوحدة المرأة الريفية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حسن رداد، وزير العمل، وتعليمات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن تعزيز منظومة التدريب المهني وتمكين المرأة.

رافق وكيل وزارة العمل  خلال الفعاليات المهندسة آمال زكي، مدير إدارة التدريب المهني، حيث جرى متابعة نتائج التدريب والوقوف على مستوى المتدربات، وما اكتسبنه من مهارات عملية تؤهلهن للانخراط في سوق العمل.

وتأتي هذه الدورات في إطار حرص الدولة على دعم وتنمية مهارات السيدات وتمكينهن اقتصاديًا، من خلال إتاحة فرص تدريبية متميزة تواكب احتياجات سوق العمل، وتسهم في الحفاظ على التراث السيناوي الأصيل، خاصة في مجالات التطريز والمشغولات اليدوية.

وأكدت المديرية استمرارها في تنفيذ البرامج التدريبية المتنوعة التي تستهدف مختلف الفئات، بما يعزز من فرص التشغيل ويدعم جهود التنمية الشاملة، ويجسد توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، لا سيما المرأة السيناوية، باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة البناء.

