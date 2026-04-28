الوادي الجديد تواصل تصدرها توريد القمح بإجمالي 149 ألف طن

أكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم "الثلاثاء"، انتظام أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2026، مع تحقيق معدلات استلام مرتفعة داخل الصوامع والشون على مستوى المحافظة.

الوادي الجديد تتصدر قوائم توريد القمح

وأوضحت وكيل الوزارة، أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي داخل المحافظة بلغ نحو 47 ألفًا و416 طنًا و690 كجم، مشيرة إلى أن إجمالي الكميات التي تم توريدها خارج المحافظة فقط بلغ 101 ألفًا و540 طنًا و365 كجم، بما يعكس زيادة الإقبال من المزارعين على تسليم المحصول.

وأضافت أن رصيد القمح داخل الصوامع حتى صباح أمس الاثنين كان يُقدر بنحو 131 ألفًا و502 طن و357 كجم، لافتةً إلى أن أعمال التخزين تتم وفق ضوابط دقيقة للحفاظ على جودة الأقماح، مع تطبيق الاشتراطات الفنية المعتمدة في جميع مواقع الاستلام.

وأكدت “سلوي” أن صوامع المحافظة، وخاصة صوامع الخارجة وشرق العوينات، تستقبل الأقماح بشكل يومي دون معوقات، مع تيسير كافة الإجراءات أمام الموردين، وسرعة إنهاء عمليات الوزن والفحص والصرف.

كما أشارت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إلى تشكيل لجان متابعة ميدانية وغرف عمليات على مدار الساعة لمراقبة سير العمل، والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، بما يضمن انتظام منظومة التوريد وتحقيق المستهدف من الموسم الحالي.

وشددت على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توريد القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدة استمرار تقديم كافة التسهيلات والدعم للمزارعين لتحقيق أعلى معدلات توريد خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمتابعة منظومة توريد القمح وتذليل أي معوقات أمام المزارعين.