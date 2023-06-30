للبيع في العيد| سيارات شبابية تبدأ من 75 ألف جنيه

يفضل الكثير من المواطنين المصريين قضاء إجازة الأعياد بـ سيارات جديدة، وذلك من خلال بيع سياراتهم المستعملة والحصول علي سيارة أخري اعلي في الإصدار وفي الإمكانيات، ويضم سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من الطرازات التي يحتاجها المواطنين ومنها سكودا فيليشيا، دايو ليجانزا، سيتروين C3.

يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات شبابية أسعارها تبدأ من 75 ألف جنيه :



1- سكودا فليشيا

زودت سيارة سكودا فليشيا الهاتشباك موديل 1995 بمحرك سعة 1300 سي سي، وبها ناقل حركة مانيوال، وتعرض للبيع في سوق المستعمل باللون الأحمر ، وتمكنت فليشيا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام ونصف .

سكودا فليشيا موديل 1995 الهاتشباك

تباع سيارة سكودا فليشيا موديل 1995 الهاتشباك في سوق السيارات المستعمل بسعر 75 الف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- دايو ليجانزا

تستخدم سيارة دايو ليجانزا السيدان ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، وتستمد دايو ليجانزا قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

دايو ليجانزا موديل 1999

يبلغ سعر سيارة دايو ليجانزا موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- سيتروين C3

تمكنت سيارة سيتروين C3 موديل 2003 من قطع مسافة تصل الي 300 ألف/كم، وتنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك، وتمتلك محرك سعة 1300 سي سي، وبها ناقل حركة ماينوال، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

سيتروين C3 موديل 2003 الهاتشباك

سعر سيارة سيتروين C3 موديل 2003 الهاتشباك في سوق السيارات المصري يصل الي 135 الف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- اسبيرانزا a113

تباع سيارة اسبيرانزا a113 باللون الرمادي، وتنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتحتوي علي ناقل حركة مانيوال، ومكنت اسبيرانزا a113 من قطع مسافة تصل الي 9999 كم/ساعة ، ويوجد بها دهانات خارجية عدا السقف، وبها رخصة سارية .

اسبيرانزا a113 موديل 2011 الهاتشباك

تأتي سيارة اسبيرانزا a113 موديل 2011 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 145 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- أوبل كورسا

تستمد سيارة أوبل كورسا قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتباع باللون النبيتي، وقامت أوبل كورسا موديل 1998 بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية، وبها رخصة سارية .

أوبل كورسا موديل 1998

تتوافر سيارة أوبل كورسا موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .