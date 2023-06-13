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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سعر لـ دايو نوبيرا في سوق المستعمل.. تفاصيل

دايو نوبيرا موديل
دايو نوبيرا موديل 2007

قدمت العلامة التجارية دايو العديد من الإصدارات الاقتصادية بالسوق المصري، أشهرها لانوس ونوبيرا، وتعتبر من الحلول الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.

 

دايو نوبيرا موديل 2007

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.     

دايو نوبيرا موديل 2007

مواصفات دايو نوبيرا موديل 2007

حصلت السيارة دايو نوبيرا موديل 2007 على محرك ينتج قوة تصل الى 104 أحصنة، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر "رباعي الأسطوانات" ، مع ناقل سرعات يدوي "مانيوال" خماسي السرعات.

 

تتوفر السيارة دايو نوبيرا 2007 بقياسات هيكلية بلغ طولها 4260 ملم، وعرض 1720 ملم، وجاءت بارتفاع 1430 ملم، ووزن السيارة يصل الي 1220 كجم. 

 

بلغت قرائة العداد للسيارة دايو نوبيرا موديل 2007 نحو 200 ألف كيلومتر تقريباً.

دايو نوبيرا موديل 2007

أسعار السيارة دايو نوبيرا موديل 2007 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 155 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.   

دايو نوبيرا موديل 2007 دايو نوبيرا دايو نوبيرا سوق المستعمل مانيوال لانوس

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