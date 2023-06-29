بقوة 210 حصان| سكودا كودياك 2024 بتكنولوجيات حديثة

أعلنت شركة سكودا عن جيلها الثاني من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 ، وأكدت أن كودياك الـ SUV الجديدة ستأتي بمحرك ينتج قوة تصل الي 201 حصان، وتأتي سيارة كودياك الـ SUV الجديدة بحجم ومساحة أكبر ، وتحتوي علي تكنولوجيات أكثر تطورا من جيلها السابق.

سكودا كودياك موديل 2024 الـ SUV المحدثة

أبعاد سكودا كودياك الجديدة

سكودا كودياك موديل 2024 الـ SUV المحدثة

جاءت سيارة سكودا كودياك الـ SUV موديل 2024 بطول 4.758 مم ، وعرض 1.864 مم ، وارتفاع 1.657 مم ، وقاعدة عجلات بطول 2.791 مم .

مقصورة سكودا كودياك 2024 الـ SUV

سكودا كودياك موديل 2024 الـ SUV المحدثة

تمتلك مقصورة سكودا كودياك موديل 2024 الـ SUV العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، لوحة قيادة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.9 بوصة لنظام المعلومات الترفيه، وشاشة عرض افتراضية مقاس 10.25 بوصة، وشاشة عرض أمامية، الإضافة الي أن داخلية السيارة تتحولي إلى تصميم رقمي بالكامل، وأزرار للتحكم اليدوي على لوحة القيادة، وتم نقلت عصا ناقل الحركة DSG إلى عمود القيادة.

سكودا كودياك موديل 2024 الـ SUV المحدثة

وزودت سكودا كودياك موديل 2024 بالعديد من المميزات Simply Clever الجديدة منها، حجرة تخزين جديدة للركاب في الخلف، وصندوق هاتف مزدوج للشحن مع التبريد، ومنظف للشاشة، وحماية حواف الباب، وعنصر مرن في الصندوق، وممسحة الثلج، ومظلة مدمجة داخل باب السائق.

محركات سكودا كودياك موديل 2024

سكودا كودياك موديل 2024 الـ SUV المحدثة

ستعمل سيارة سكودا كودياك موديل 2024 بمحركات بنزين وديزل وهايبرد خفيف وبلج إن هايبرد، ويعتبر نظام البلج إن هايبرد الخيار الأفضل في النطاق، وذلك لأنه يستمد قوته من محرك TSI Evo 2 سعة 1500 سي سي، بجانب محرك كهربائي ينتج قوة 201 حصان، وبها بطارية سعة 25.7 كيلوواط/ ساعة، ويمكن لـ كودياك قطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، وتدعم شاحن سريع بقدرة 50 كيلوواط من التيار المستمر، وتحتوي علي علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات.

تصميم كودياك الخارجي الجديد

كودياك موديل 2024 الـ SUV المحدثة

تحافظ سيارة سكوا كودياك على وجود علامات التصميم المميزة والأبعاد المألوفة، وبها أضواء LED Matrix كاملة بمعالجة كريستالية جديدة.