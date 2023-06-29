عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 210 حصان| سكودا كودياك 2024 بتكنولوجيات حديثة

سكودا كودياك موديل
سكودا كودياك موديل 2024 الـ SUV المحدثة

أعلنت شركة سكودا عن جيلها الثاني من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 ، وأكدت أن كودياك الـ SUV الجديدة ستأتي بمحرك ينتج قوة تصل الي 201 حصان، وتأتي سيارة كودياك الـ SUV الجديدة بحجم ومساحة أكبر ، وتحتوي علي تكنولوجيات أكثر تطورا من جيلها السابق.

سكودا كودياك موديل 2024 الـ SUV المحدثة

أحدث أسعار سكودا سوبيرب الجديدة في مصر

سكودا وبيجو.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري|صور

أبعاد سكودا كودياك الجديدة

سكودا كودياك موديل 2024 الـ SUV المحدثة

جاءت سيارة سكودا كودياك الـ SUV موديل 2024 بطول 4.758 مم ، وعرض 1.864 مم ، وارتفاع 1.657 مم ، وقاعدة عجلات بطول 2.791 مم .

مقصورة سكودا كودياك 2024 الـ SUV

سكودا كودياك موديل 2024 الـ SUV المحدثة

تمتلك مقصورة سكودا كودياك موديل 2024 الـ SUV العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها،  لوحة قيادة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.9 بوصة لنظام المعلومات الترفيه، وشاشة عرض افتراضية مقاس 10.25 بوصة، وشاشة عرض أمامية، الإضافة الي أن داخلية السيارة تتحولي إلى تصميم رقمي بالكامل، وأزرار للتحكم اليدوي على لوحة القيادة، وتم نقلت عصا ناقل الحركة DSG إلى عمود القيادة.

سكودا كودياك موديل 2024 الـ SUV المحدثة

وزودت سكودا كودياك موديل 2024 بالعديد من المميزات Simply Clever الجديدة منها، حجرة تخزين جديدة للركاب في الخلف، وصندوق هاتف مزدوج للشحن مع التبريد، ومنظف للشاشة، وحماية حواف الباب، وعنصر مرن في الصندوق، وممسحة الثلج، ومظلة مدمجة داخل باب السائق.

محركات سكودا كودياك موديل 2024

سكودا كودياك موديل 2024 الـ SUV المحدثة

ستعمل سيارة سكودا كودياك موديل 2024 بمحركات بنزين وديزل وهايبرد خفيف وبلج إن هايبرد، ويعتبر نظام البلج إن هايبرد الخيار الأفضل في النطاق، وذلك لأنه يستمد قوته من محرك TSI Evo 2 سعة 1500 سي سي، بجانب محرك كهربائي ينتج قوة 201 حصان، وبها بطارية سعة 25.7 كيلوواط/ ساعة، ويمكن لـ كودياك قطع مسافة تصل الي  100 كم/ساعة، وتدعم شاحن سريع بقدرة 50 كيلوواط من التيار المستمر، وتحتوي علي علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات.

تصميم كودياك الخارجي الجديد

كودياك موديل 2024 الـ SUV المحدثة

تحافظ سيارة سكوا كودياك على وجود علامات التصميم المميزة والأبعاد المألوفة، وبها أضواء LED Matrix كاملة بمعالجة كريستالية جديدة.

سكودا كودياك 2024 الـ SUV كودياك 2024 كودياك 2024 الـ SUV سعر سكودا كودياك 2024 مواصفات سكودا كودياك 2024 مميزات سكودا كودياك 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

اقفلوا الببان بسرعة | هروب عجل داخل مجلس مدينة منوف ..شاهد

أيكيا أبرزها .. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر بالمقاطعة نصرة للمصحف

أهالي قرية شلقان بالقناطر يستغيثون من طفح المجاري لـ ثلاثة أيام.. فيديو

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

زمالك دوري الأبطال «في المشمش».. لوائح الكاف واتحاد الكرة تحرم الأبيض قاريا

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

موضوعات متعلقة

هيونداي بايون الشبابية تباع بسعر 650 ألف جنيه | صور

سعر تويوتا ياريس قبل اختفائها من السوق المحلي| صور

تسلم آخر الصيف.. لوتس Eletre الرياضية سعرها 4.5 ملايين ونصف| صور

فئة الـ SUV.. أسعار هيونداي توسان في إجازة العيد

بمميزات كورية| اركب هيونداي إلنترا CN7 بـ 440 ألف جنيه

بتقنيات جديدة| جيب جراند واجونير 2023 الآن بـ الشرق الأوسط

مميزات قشقاي SUV الجديدة.. فيديو

"هاي مرسيدس".. بتكلم العربية وهي بترد عليك | تفاصيل

ترشيحاتنا

ترتيب الجدول .. تعليق مثير من خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والبنك

لماذا تحتضن السويد دعوات حرق المصحف الشريف؟ 3 أسباب.. تعرف عليها

تحذير عاجل من عبوات مغشوشة لـ قطرة عين شهيرة بالأسواق

هل يجوز نحر الأضحية بعد المغرب.. وحكم بيع دمائها وجلودها

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

السكة الحديد: خط ساخن لتلقي استفسارات الركاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلعت قلوب جماهير ليفربول|حكاية لقطة مرعبة لـ محمد صلاح.. وصحيفة تكشف اللغز

لماذا كان المصريون القدماء ينحرون الماشية في الأعياد؟.. تفاصيل مدهشة

شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

فيديو

عثروا على جثته بعد 5 أشهر من اختفائه.. تفاصيل وفاة نجم شهير |فيديوجراف

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ