الأوقاف تعلن المتميزين في الدعوة الإلكترونية عن شهر يونيو 2023.. الأسماء والجوائز

قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف إثابة قدرها (2000) جنيه للشيخ محمد إبراهيم عبده رمضان - مديرية أوقاف السويس، وذلك بناءً على تقرير إدارة الدعوة الإلكترونية عن أعمال شهر يونيو 2023م في مجال النشر الإلكتروني.

المتميزون في الدعوة الإلكترونية

كذلك إثابة قدرها (1000) جنيه لكل من :

1- ممدوح عبد الغنى عثمان - مديرية أسيوط

2- حسن مصباح محمد - مديرية جنوب سيناء

3- أحمد عبدالسعيد أبوطالب - مديرية الجيزة

4- وسام على السيد - مديرية الإسكندرية

5- محمود علي حسن - مديرية سوهاج

6- شعيب محمد إبراهيم عبد الجواد صقر- مديرية كفر الشيخ

7- إبراهيم عبد الله محمد عبده- مديرية القاهرة-إدارة الشروق

8- إبراهيم شوقى حامد حسانين - مديرية السويس - إدارةعتاقة

9- محمد لطفى انور احمد - مديرية المنيا - إدارةالشيخ مسعود

10- صبرى أبو العطا محمد أبو العطا - مديرية شمال سيناء- إدارة شرق العريش

11- مصطفى حسن حسين إبراهيم - مديرية المنيا – إدارة العدوة

12- مرعى أمين مرعي أمين- مديرية الجيزة - إدارة بولاق الدكرور

13- عمر صبحي أبو عجوه علي - مديرية السويس - إدارة السويس

14- مصطفى محمود عبد الوهاب حامد- مديرية المنيا- إدارة ديرمواس

15- عادل محمد زكي - مديرية بني سويف -إدارة الوسطى

16- محمد رجب صديق عبد الله - مديرية الشرقية



وإثابة قدرها (500) جنيه لكل من:

1- شريف عبد الحى طنطاوى منصور - مديرية المنوفية – إدارة منوف

2- محمد ممدوح عبد الغني عثمان – مديرية دمياط – إدارة كفر سعد

3- عماد محمد محمد هيبة - مديرية بورسعيد – إدارة الشرق وبور فؤاد

4- أسعد محمد محمد إبراهيم - مديرية سوهاج – إدارة جنوب دار السلام

5- ناصر سالم سليم حسن - مديرية البحر الأحمر- إدارة رأس غارب

6- سعيد محمد إبراهيم محمد علام – مديرية البحيرة – إدارة ايتاي البارود ثان

7- صبري سعد عبدالوهاب عامر - مديرية البحيرة – إدارة أبوحمص ثان

8- محمد سويلم فرج محمد - مديرية الشرقية – إدارة الإبراهيمية

9- محمد عبد الكريم محمد - مديرية القليوبية – إدارة الخانكة

وذلك لتميزهم في مجال الدعوة الإلكترونية والنشر الإلكتروني.