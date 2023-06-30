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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن المتميزين في الدعوة الإلكترونية عن شهر يونيو 2023.. الأسماء والجوائز

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف إثابة قدرها (2000) جنيه للشيخ محمد إبراهيم عبده رمضان - مديرية أوقاف السويس، وذلك  بناءً على تقرير إدارة الدعوة الإلكترونية عن أعمال شهر يونيو 2023م في مجال النشر الإلكتروني. 

المتميزون في الدعوة الإلكترونية

كذلك إثابة قدرها (1000) جنيه لكل من :
1- ممدوح عبد الغنى عثمان - مديرية أسيوط
2- حسن مصباح محمد - مديرية جنوب سيناء
3- أحمد عبدالسعيد أبوطالب - مديرية الجيزة
4- وسام على السيد - مديرية الإسكندرية
5- محمود علي حسن - مديرية سوهاج
6- شعيب محمد إبراهيم عبد الجواد صقر- مديرية كفر الشيخ
7- إبراهيم عبد الله محمد عبده- مديرية القاهرة-إدارة الشروق
8- إبراهيم شوقى حامد حسانين - مديرية السويس - إدارةعتاقة
9- محمد لطفى انور احمد - مديرية المنيا - إدارةالشيخ مسعود
10- صبرى أبو العطا محمد أبو العطا - مديرية شمال سيناء- إدارة شرق العريش
11- مصطفى حسن حسين إبراهيم - مديرية المنيا – إدارة العدوة
12- مرعى أمين  مرعي أمين- مديرية الجيزة - إدارة بولاق  الدكرور
13- عمر صبحي أبو عجوه علي - مديرية السويس - إدارة السويس
14- مصطفى محمود عبد الوهاب حامد- مديرية المنيا- إدارة ديرمواس
15- عادل محمد زكي - مديرية بني سويف -إدارة الوسطى
16-  محمد رجب صديق عبد الله - مديرية الشرقية 

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وإثابة قدرها (500) جنيه لكل من:
1- شريف عبد الحى طنطاوى منصور - مديرية المنوفية – إدارة منوف
2- محمد ممدوح عبد الغني عثمان – مديرية دمياط – إدارة كفر سعد
3- عماد محمد محمد هيبة - مديرية بورسعيد – إدارة الشرق وبور فؤاد
4- أسعد محمد محمد إبراهيم - مديرية سوهاج – إدارة جنوب دار السلام
5- ناصر سالم سليم حسن - مديرية البحر الأحمر- إدارة رأس غارب
6- سعيد محمد إبراهيم محمد علام – مديرية البحيرة – إدارة ايتاي البارود ثان
7- صبري سعد عبدالوهاب عامر - مديرية البحيرة – إدارة أبوحمص ثان
8- محمد سويلم فرج محمد - مديرية الشرقية – إدارة الإبراهيمية
9- محمد عبد الكريم محمد -  مديرية القليوبية – إدارة الخانكة
وذلك لتميزهم في مجال الدعوة الإلكترونية والنشر الإلكتروني.

الأوقاف محمد مختار جمعة الدعوة الإلكترونية النشر الإلكتروني المتميزون في الدعوة الإلكترونية

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