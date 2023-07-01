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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غلق باب التقديم بوظائف الأعلى للجامعات.. اليوم

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف التنفيذية الشاغرة، في إداراته المختلفة، وذلك عن طريق الندب الكلي للعاملين بالجهات الخاضعة وذلك عن طريق القانون الخدمة المدنية والتى من المقرر أن يغلق باب التقدم اليوم 1 يوليو.

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وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن الشروط العامة للتقدم والقبول بالوظائف تتمثل فى :-

-  يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وأن يكون المتقدم قائما بالعمل فعليا بإحدى الوظائف الحكومية

- استيفاء بيان خالة وظيفية حديث عن شهر مايو أو يونيو 2023 ميلاديا ومعتمدا ومختوما من جهة العمل الأصلية موضحا به " الاسم رباعيا، الرقم القومى، المؤهل الحاصل عليه، المجموعة النوعية التى ينتمى لها، التدرج الوظيفى، تقرير تقويم الأداء الوظيفى عن آخر عامين، الجزاءات الموقعة إن وجد.

- من بين الشروط أيضاً مؤهل عال مناسب مع طبيعة الوظيفة المتقدم إليها

- شهادة قانونية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل.

- موافقة مبدئية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل الأصلية بالانتداب للعمل بالمجلس الأعلى للجامعات .

-  لا يجوز للمتقدم أن يتقدم لطلب وظيفة أكثر من مرة

- إجادة اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام برامج الحاسب الآلي

-اجتياز المقابلات الشخصية للعمل

-يفضل الحاصلون على شهادة التحول الرقمى. 

 

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