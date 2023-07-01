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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| آخر موعد للالتحاق بالبرنامج التدريبي المجاني لطلاب جامعة عين شمس.. غلق باب التقديم بوظائف الأعلى للجامعات اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية
 

غلق باب التقديم بوظائف الأعلى للجامعات.. اليوم

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف التنفيذية الشاغرة، في إداراته المختلفة ، وذعن طريق الندب الكلي للعاملين بالجهات الخاضعة وذلك عن طريق القانون الخدمة المدنية والتى من المقرر أن يغلق باب التقدم اليوم 1 يوليو

 

 

كلية الآداب جامعة القاهرة تنظم كورسات لتعلم اللغات.. اعرف تفاصيل الاشتراك

قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، أنه الكلية تنظم عدد من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة الإسبانية واللغة البرتغالية، وأن مركز الدراسات الثقافية الإيبيروأميركية فى كلية الآداب أعلن عن خمسة كورسات صيفية مختلفة وفقا لاحتياجات الطالب واونلاين تسهيلا عليه مع أساتذة متخصصين.

 

 

لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات عبر هذا الرابط

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب  على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.

 

جامعة القاهرة تعلن عن عدد من الدورات التدريبية الجديدة .. تفاصيل

أعلن مركز التحاليل الدقيقة جامعة القاهرة، عن بدء التسجيل بالتدريب الصيفى بالكيمياء الجنائية لطلاب و خريجين الكليات العلمية (علوم / زراعه/صيدلة / بايوتكنولوجى / طب / بيطرى)، للتسجيل والتفاصيل يجب ملء الاستمارة bit.ly/3MuvyLJ.

 

آخر موعد للالتحاق بالبرنامج التدريبي المجاني لطلاب جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، أنها تهيب اللجنة التنظيمية لإعداد البرنامج التدريبي المكثف  المقدم لطلاب جامعة عين شمس للتأهيل للمشاركة بالمشروع الوطني للقراءة في نسخته الثالثة 2023 ، بقسم اللغة العربية بكلية التربية بالجامعة ، للطلاب الراغبين في التقدم للتدريب،  سرعة تعبئة الفورم المرفق على رابط التسجيل وذلك قبل غلق باب التسجيل في 5 يوليو 2023 ويمكن التسجيل عن طريق هذا الرابط اضغط هنا .

 

12 يوليو.. انطلاق ملتقى رواد الأعمال بمسابقة عين شمس تبتكر 2023

تستضيف جامعة عين شمس في الثاني عشر من يوليو 2023 ملتقى رواد الأعمال “عين شمس تبتكر” في نسخته الرابعة، والذي يهدف إلى دعم وتشجيع المبتكرين ورواد الأعمال في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة والخدمات المجتمعية ذات الصلة، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

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