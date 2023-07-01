جامعة القاهرة تعلن عن عدد من الدورات التدريبية الجديدة .. تفاصيل

أعلن مركز التحاليل الدقيقة جامعة القاهرة، عن بدء التسجيل بالتدريب الصيفى بالكيمياء الجنائية لطلاب و خريجين الكليات العلمية (علوم / زراعه/صيدلة / بايوتكنولوجى / طب / بيطرى)، للتسجيل والتفاصيل يجب ملء الاستمارة bit.ly/3MuvyLJ.



كما أوضح مركز التحاليل الدقيقة ، انه يمكن الحجز من خلال التوجه لمركز التحاليل الدقيقة بكلية العلوم جامعة القاهرة - يوميا من 9ص حتى 1:30م

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على الجانب الأخر ، تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة والتي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الأضحى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، حيث تم استقبال 722 حالة مرضية، وإجراء 95 عملية جراحية وذلك بمستشفيات: طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال المنيرة.