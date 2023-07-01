عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تعلن عن عدد من الدورات التدريبية الجديدة .. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز التحاليل الدقيقة جامعة القاهرة، عن بدء التسجيل بالتدريب الصيفى بالكيمياء الجنائية لطلاب و خريجين الكليات العلمية (علوم / زراعه/صيدلة / بايوتكنولوجى / طب / بيطرى)، للتسجيل والتفاصيل يجب ملء الاستمارة bit.ly/3MuvyLJ.
 
كما أوضح مركز التحاليل الدقيقة ، انه يمكن الحجز من خلال التوجه لمركز التحاليل الدقيقة بكلية العلوم جامعة القاهرة - يوميا من 9ص حتى 1:30م

جامعة القاهرة

txt

جامعة القاهرة تعلن موعد نتيجة الالتماس على نتائج الفصل الدراسي الثاني

txt

سياسة واقصاد القاهرة:نتيجة الفصل الدراسى الثانى بعد إجازة عيد الأضحى

txt

95 عملية جراحية.. تفاصيل عمل أقسام الطوارئ بمستشفيات القصر العيني أول أيام العيد

txt

جامعة القاهرة تتقدم إلى المرتبة 279 في التصنيف الهولندي (ليدن) لعام 2023

txt

تجديد شهادة الأيزو لكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة

txt

إعلام القاهرة تختتم مناقشة مشروعات تخرج طلاب ماجيستير الإنتاج التليفزيوني

txt

تجديد اعتماد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من هيئة جودة التعليم

txt

مذاكرتش وحليت .. طلاب الثانوية العامة عن امتحانات اليوم

txt

طفولة مبكرة القاهرة تعلن عن ورشة بعنوان رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية

txt

جامعة القاهرة تواصل تفوقها وتحصد 17 جائزة في مهرجان إبداع 11

على الجانب الأخر ، تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة والتي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الأضحى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، حيث تم استقبال 722 حالة مرضية، وإجراء 95 عملية جراحية وذلك بمستشفيات: طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال المنيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

رئيس الوزراء يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة.. صور

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة تعلن موعد نتيجة الالتماس على نتائج الفصل الدراسي الثاني

سياسة واقصاد القاهرة:نتيجة الفصل الدراسى الثانى بعد إجازة عيد الأضحى

95 عملية جراحية.. تفاصيل عمل أقسام الطوارئ بمستشفيات القصر العيني أول أيام العيد

جامعة القاهرة تتقدم إلى المرتبة 279 في التصنيف الهولندي (ليدن) لعام 2023

تجديد شهادة الأيزو لكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة

إعلام القاهرة تختتم مناقشة مشروعات تخرج طلاب ماجيستير الإنتاج التليفزيوني

تجديد اعتماد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من هيئة جودة التعليم

مذاكرتش وحليت .. طلاب الثانوية العامة عن امتحانات اليوم

ترشيحاتنا

بايدن يكشف عن خطة جديدة لتخفيف ديون أصحاب القروض بعد إلغاء برنامجه السابق

جهازك هيتهكر في دقايق.. احذر معالجات Unisoc

سعر هيونداي توسان 2023 بالسوق السعودي .. صور

هبة مجدي تكشف بداية قصة حبها مع وزجها محمد محسن | فيديو

دعاء قيام الليل للفرج وقضاء الحاجة.. أدركه بـ 6 كلمات عن النبي

محمود سعد يثير الجدل: قعدت 20 سنة آكل لحم حمير.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

‎ما هي مدة ترك الأطعمة المطبوخة خارج الثلاجة؟

بعد 22 عاماً .. لطيفة تعيد ارتداء فستان " سكوت هنصور "

لوحة فنية تثبت نسب البيتزا إلى إيطاليا أبًا عن جد.. تفاصيل مدهشة

فيديو

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ