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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقديم المباشر للطلاب العائدين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.. حصاد التعليم العالي في أسبوع

صدى البلد

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٢٤ يونيو وحتى ٣٠ يونيو وكان على النحو الآتي:


1) وقع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صك هبة بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس لصالح اتحاد جامعات باريس،وفي السياق ذاته، قام الجانب الفرنسي مُمثلًا في اتحاد جامعات باريس والمدينة الدولية الجامعية بباريس بتوقيع اتفاقية حق الانتفاع بالمبنى لصالح مؤسسة بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، وهي الاتفاقية التي بموجبها سوف يُخول لجمهورية مصر العربية الحق في الانتفاع بالبيت وإدارته من قِبل مؤسسة بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية بباريس.

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2) التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدكتورة سليفي ريتايو وزيرة البحث والتعليم العالي والابتكار الفرنسية؛ لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين،ووجه د. أيمن عاشور الدعوة للدكتور سليفي ريتايو لحضور فعاليات المُنتدى العالمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المُقرر انعقاده في شهر ديسمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


3) عقد مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى اجتماعه بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع أعلن الوزير عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية) وجوائز مجلس الأكاديمية (الرواد والمرأة) وجوائز (الهيئات والأفراد).


4) عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة، لإقرار ضوابط استكمال قبول الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، وخلال الاجتماع قرر المجلس فتح باب التقديم المباشر للطلاب العائدين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 11/7/2023 وحتى الخميس الموافق 24/8/2023، وأكد المجلس على أن إثبات اعتماد الجامعات من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، ولن تُصدر الجامعات قوائم بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية المُعتمدة وغير المُعتمدة.

5) أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين نتيجة تنسيق الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين المُتقدمين للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والأهلية والتكنولوجية، وذلك بعد أربعة أيام من الإعلان عن التقديم عبر منصة "ادرس في مصر.


6) أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تصنيف QS العالمي، حيث تم إدراج 15 جامعة مصرية في التصنيف للعام 2024، ويشمل هذا التصنيف ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، يتم تقييمها من 104 دولة وبلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من 31 ألف جامعة هذا العام في هذا التصنيف، وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا جديدًا في نتائج هذا التصنيف بزيادة جامعة عن العام الماضي، مؤكدًا على اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية.


7) أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور نتائج تصنيف كلاريفيت أناليتكس لتصنيف الدوريات العلمية على مستوى العالم للعام 2022، والذى تضمن عدة مؤشرات إيجابية غير مسبوقة أهمها، إدراج 55 مجلة ضمن 61 دورية علمية مصرية تم إصدارها خلال الفترة من (2022 - 2018) من الجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية بمعاونة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبنك المعرفة المصري، كما أدرجت 55 مجلة بالعام 2022، وتم صدور معامل تأثير لعدد 45 مجلة مصرية، كما تم تصنيف 8 مجلات ضمن الربع الأول للمجلات، و3 مجلات ضمن الربع الثاني، و10 مجلات ضمن الربع الثالث، و31 مجلة ضمن الربع الرابع في التصنيف.

 

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