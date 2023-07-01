نشرة المرأة.. طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة.. ماذا تفعل المبيدات بالجسم

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته بعد تنازل وجبة بطيخ في جمصة.

بداية الكارثة



انتقلت ضباط قسم جمصة إلى مستشفى جمصة المركزي وتبين مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته عقب تنازل وجبة بطيخ.

نعم، يمكن استخدام ماسك الكركم لتفتيح البشرة، حيث إن الكركم يحتوي على مادة الكركومين التي تعمل على تفتيح البشرة وتحسين مظهرها بشكل طبيعي وآمن. إليك طريقة عمل ماسك الكركم لتفتيح البشرة.

الفريك بالحمة المفرومة هو طبق شهي ومغذي يعتبر من الأطباق التقليدية المشهورة في المطبخ العربي، ويتم إعداده خصيصًا في المناسبات الخاصة مثل عيد الفطر. وإليك طريقة عمل الفريك بالحمة المفرومة في العيد.