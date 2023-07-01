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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة.. ماذا تفعل المبيدات بالجسم

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

بعد وفاة طفل بالدقهلية .. ماذا تفعل المبيدات بالجسم ؟
 

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته بعد تنازل وجبة بطيخ في جمصة.

بداية الكارثة 


انتقلت ضباط قسم جمصة إلى مستشفى جمصة المركزي وتبين مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته عقب تنازل وجبة بطيخ.

هل يمكن استخدام ماسك الكركم وحده لتفتيح البشرة؟
 

نعم، يمكن استخدام ماسك الكركم لتفتيح البشرة، حيث إن الكركم يحتوي على مادة الكركومين التي تعمل على تفتيح البشرة وتحسين مظهرها بشكل طبيعي وآمن. إليك طريقة عمل ماسك الكركم لتفتيح البشرة.

أفكار لأكلات العيد.. طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
 

الفريك بالحمة المفرومة هو طبق شهي ومغذي يعتبر من الأطباق التقليدية المشهورة في المطبخ العربي، ويتم إعداده خصيصًا في المناسبات الخاصة مثل عيد الفطر. وإليك طريقة عمل الفريك بالحمة المفرومة في العيد. 

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