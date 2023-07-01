إنفوجراف.. أهمية إقليم القناة تاريخيا واقتصاديا لمصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن مشروعات إقليم القناة، والذي يضم محافظات الشرقية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية.

وأوضح الإنفوجراف أن إقليم القناة يحمل أهمية تاريخية واقتصادية كبرى لمصر، إذ يمر منه 12% من حجم التجارة العالمية، لذلك أطلقت الدولة مجموعة من المشروعات لتحديث البنية التحتية بالإقليم، بدءًا من شق قناة السويس الجديدة، ومرورًا بشق أنفاق القناة لربط سيناء بالوادي، وانتهاء بإطلاق أكبر مشروع للاستصلاح الزراعي بشبه جزيرة سيناء.

وأشار إلى أن تلك المشروعات انعكست على عبور 25 ألفًا و800 سفينة في قناة السويس العام المالي الماضي، مقارنة بـ 10 آلاف سفينة في عام 2015، مع تحقيق القناة أعلى إيرادات في تاريخها تقترب من الـ 10 مليارات دولار، بينما كانت لا تتجاوز الـ 5 مليارات دولار قبل 2014.